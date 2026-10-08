Νέα καταγγελία του Παναθηναϊκού για Μπαρτζώκα: Ζητάει αφαίρεση 2 βαθμών από τον Ολυμπιακό

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ενημέρωση της τονίζει πως η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατήγγειλε τον Γιώργο Μπαρτζώκα για το ματς του Ηρακλή με τους Πειραιώτες και ζητά αφαίρεση δύο βαθμών.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είχε προχωρήσει σε καταγγελία ενώπιον της EuroLeague κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα με αφορμή τα όσα συνέβησαν στην Μπολόνια μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ με ενημέρωση της τονίζει πως έλαβε νέα καταγγελία της πράσινης ΚΑΕ στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ εναντίον του Μπαρτζώκα για τον αγώνα Ηρακλής – Ολυμπιακός.

Μάλιστα αναφέρει πως η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζητά να τιμωρηθεί η ομάδα του Πειραιά με αφαίρεση 2 βαθμών.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Λάβαμε σήμερα (08/10) την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ εναντίον του κόουτς Μπαρτζώκα για τον αγώνα Ηρακλής – Ολυμπιακός. Είναι η τέταρτη καταγγελία που μας γνωστοποιήθηκε μέσα σε λίγες μέρες, αφού είχε προηγηθεί αυτή εναντίον του για τον αγώνα Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας, η καταγγελία εναντίον του κόουτς στην ΕΦΙΠΗΔ για τον περσινό αγώνα Ντουμπάι – Ολυμπιακός και η καταγγελία κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για την υποβολή μήνυσης σε βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την παράνομη είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών, με την οποία ζητάνε να τιμωρηθούμε με αφαίρεση 2 βαθμών.