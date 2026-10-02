Οι παίκτες της Βίρτους Μπολόνια έπεσαν πάνω στον Γιώργο Μπαρτζώκα κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών τους μετά το τρίποντο του Καρ, με τον Έλληνα τεχνικό να νευριάζει.

Αμέσως μετά το buzzer-beater του Μάρκους Καρ που... σκότωσε τον Ολυμπιακό, οι παίκτες της Βίρτους έπεσαν πάνω στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, οι Ιταλοί έσπρωξαν άθελά τους τον Έλληνα τεχνικό, με τον ίδιο να νευριάζει και να αντιδράει.

Ωστόσο το επεισόδιο δεν πήρε μεγαλύτερη έκταση, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στη συνέχεια να συγχαίρει τον τεχνικό της Βίρτους.