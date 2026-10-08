Στραζέλ ενόψει Ολυμπιακού: «Πηγαίνουμε στην Αθήνα με μεγάλη αποφασιστικότητα...»

Ο Ματιέ Στραζέλ πραγματοποίησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στην Αναντολού Εφές (09/10, 21:15 LIVE από το Gazzetta).

Για την αναμέτρηση της Αναντολού Εφές κόντρα στον Ολυμπιακό, μίλησε ο Ματιέ Στραζέλ.

Ο Γάλλος γκαρντ της τουρκικής ομάδας, τοποθετήθηκε για τον βαθμό δυσκολίας του αγώνα, ενώ τόνισε πως θα παίξουν και για τον Μάικ Τζέιμς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ματιέ Στραζέλ:

«Μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό. Σίγουρα ο τραυματισμός του Μάικ Τζέιμς θα μας επηρεάσει, αλλά, ό,τι κι αν συμβεί, θα παλέψουμε για τον εαυτό μας, τους φιλάθλους μας και φυσικά για τον Μάικ. Ξέρω ότι όλοι σε αυτή την ομάδα μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη και να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων μας, γιατί παραμένουμε η ίδια ομάδα παικτών. Πηγαίνουμε στην Αθήνα με μεγάλη αποφασιστικότητα και θέλουμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε από εδώ και πέρα».