Μπαρτζώκας: «Το γήπεδο δεν είναι στον Πειραιά, αλλά ο Ολυμπιακός έχει οπαδούς παντού στην Αττική»

O Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε ενόψει του ματς με την Εφές (9/10, 21:15, Live Gazzetta, Novasports Prime) και μεταξύ άλλων στάθηκε στην απουσία του Μάικ Τζέιμς, αλλά και τη SUNEL Arena.

Ο Ολυμπιακός θα ψάξει τρόπο να επιστρέψει στις νίκες στη Euroleague και κοντράρεται στη SUNEL Arena με την Εφές (9/10, 21:15, Live Gazzetta, Novasports Prime) για την τέταρτη αγωνιστική της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στη SUNEL Arena που θα χρησιμοποιεί ως έδρα, ενώ μίλησε για τον Μάικ Τζέιμς που τραυματίστηκε σοβαρά και δεν θα αγωνιστεί κόντρα στους Πειραιώτες.

Αναλυτικά

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα στην media day του Ολυμπιακού https://t.co/oDJ6BAb5Tu — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 8, 2026

Για το τι διαφορετικό περιμένει επειδή θα γίνει το ματς στη Sunel Arena: «Θα ήθελα να εξωτερικεύσω το πώς σκεφτόμαστε. Είναι το πρώτο ματς που θα παίξουμε εντός, ενώ έχουμε κάνει 15-16 παιχνίδια, δεν ξέρω πόσα έχουμε κάνει. Είναι το πρώτο ματς που θα παίξουμε εντός, σε εισαγωγικά εντός. Έτσι είναι σημαντικό για τον κόσμο μας, που μας υποστηρίζει.

Θα θέλαμε να υποστηρίξει την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που έχει η φετινή χρονιά μέχρι να μπούμε στο ΣΕΦ. Είναι μία πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη.

Για εμάς είναι σημαντικό να έχουμε την υποστήριξη από τον κόσμο, γιατί προφανώς ό,τι καταφέρουμε το καταφέρνουμε όλοι μαζί. Ήθελα να το πω αυτό, γιατί το γήπεδο δεν είναι στον Πειραιά.

Χρειάζονται να διανύσουν αρκετά χιλιόμετρα, αλλά προφανώς ο Ολυμπιακός έχει οπαδούς παντού στην Αττική. Θα έλεγα ότι είναι σημαντικό να νιώσουμε αυτή την υποστήριξη, γιατί παίζουμε πολύ λίγα παιχνίδια εντός και αυτά δεν είναι ακριβώς εντός».

Γιατί ο Ολυμπιακός επέλεξε την Αθήνα και όχι κάποιο άλλο μέρος ως έδρα του: «Και εκτός Αθήνας εάν παίζαμε και στην Κύπρο και στην Κρήτη και δεν ξέρω ποια άλλα λέχθηκαν, φιλοξενούμενοι θα είμαστε στην ουσία. Δεν ήταν ένα θέμα που ρωτήθηκα εγώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο.

Επαναλαμβάνω μία πολύ δύσκολη συνθήκη και δεν είναι απλά αποφασίζουμε να πάμε σε ένα γήπεδο, είναι τα logistics, είναι τεράστιος όγκος για την ομάδα και κάνει ό,τι μπορεί για αυτό το πράγμα.

Βλέπετε ότι οι συνθήκες εδώ που έχουμε, η διοίκηση έκανε ό,τι καλύτεροι μπορούσε να για έχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να προπονούμαστε. Οι εγκαταστάσεις μας εδώ είναι εκπληκτικές για την καθημερινότητα, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που σας είπα, ότι παίζουμε έξω είναι δύσκολο και πρέπει όλοι μαζί να υπερβάλουμε».

Για το ότι ο Ολυμπιακός προπονείται στο ΣΕΦ και αγωνίζεται στη Sunel Arena: «Εξαρτάται πώς το βλέπεις. Προφανώς δεν είναι το γήπεδο που προπονούμαστε, στη Sunel Arena θα κάνουμε μόνο shot around την ημέρα του αγώνα. Επομένως θα έχουμε τις ίδιες προπονήσεις με τον αντίπαλο. Ας σταματήσουμε να το λέμε αυτό, αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να ανταποκριθούμε”.

Για το μας με την Εφές: «Είναι ένας αντίπαλος που έχουμε μεγάλο σεβασμό, λόγω του προπονητή και του ρόστερ, αλλά και της παράδοσης που έχει. Θεωρούμε ότι θα κάνει πολύ καλύτερη χρονιά από πέρυσι. Για την ώρα έχει κερδίσει τη Ρεάλ την προηγούμενη αγωνιστική και έχει χάσει τα δύο παιχνίδια εκτός στη μία κατοχή, στη λήξη. Είναι φοβερά βελτιωμένη από πέρυσι με πολύ καλύτερη άμυνα.

Η άμυνά της είναι σταθερή και έχει έναν βασικό δημιουργό όπως είναι ο Σάριτς μέσα από το καλάθι. Ομάδα με ποιότητα, με ταλέντο και σαφώς είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς».

Για τον τραυματισμό του Τζέιμς: «Πήραν Πέιν, που είναι ένας καλός παίκτης, έχει ξαναπαίξει στην Ευρώπη. Αλλά η απουσία του Τζέιμς είναι κάτι που όλοι θα δούμε πώς θα επηρεάσει την ομάδα.

Με την ευκαιρία να του ευχηθώ να γυρίσει στα γήπεδα δυνατός. Επαναλαμβάνω όμως ότι είναι ομάδα που πρέπει να κάνουμε καλό παιχνίδι. Πρέπει να βελτιωθούμε σε τομείς που υστερήσαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Σε αυτό το πράγμα δουλεύουμε. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τρεις προπονήσεις εδώ. Πιστεύουμε θα είμαστε καλύτεροι στην εκτέλεση και αμυντικά και επιθετικά».

Για τη σύνθεση του Ολυμπιακού ενόψει Εφές: «Δεν έχουμε κάποιον τραυματισμό ή κάτι, θα δούμε την προπόνηση και θα αποφασίσουμε».

Για το συμβάν στη Μπολονια: «Εγώ δεν κινήθηκα, ήμουν σε ένα σημείο ακίνητος και παρακολουθούσα την τελευταία φάση. Δεν θα έλεγα ότι είναι απρέπεια από την πλευρά των παικτών, γιατί πανηγύριζαν και δεν φταίνε οι πρώτοι δύο, απλώς ήρθε ένα μπούγιο μετά των υπόλοιπων που δεν κατάλαβαν ότι ήμουν και εγώ εκεί. Νομίζω ότι δεν το έκαναν επίτηδες τα παιδιά, απλώς με χτύπησαν και εγώ τους απώθησα. Απλώς ήταν αντίδραση. Βέβαια έμαθα ότι έγινε μία προσπάθεια να κληθώ για άσκηση βίας. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει».