Γουόρντ: «Τίποτα δεν αλλάζει εκτός το ότι βρισκόμαστε σε διαφορετικό γήπεδο»

Ο Τάισον Γουόρντ στάθηκε στη μάχη του Ολυμπιακού με την Εφές στη EuroLeague (9/10, 21:15).

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με την Εφές (9/10, 21:15, Live Gazzetta, Novasports Prime) για την τέταρτη αγωνιστική της Euroleague και θέλει να επιστρέψει στις νίκες. Ο Τάισον Γουόρντ στάθηκε στην αναμέτρηση με τους Τούρκους, ενώ αναφέρθηκε και στην αλλαγή έδρας των Πειραιωτών πλέον, αφού θα παίζουν στη SUNEL Arena μέχρι να τελειώσουν οι εργασίες στο ΣΕΦ.

«Δεν είναι ότι δεν έχουμε αγωνιστεί ξανά στο γήπεδο αυτό, αλλά προφανώς θα είναι διαφορετικό. Θέλουμε ωστόσο να έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Τίποτα δεν αλλάζει πέρα από το ότι βρισκόμαστε σε διαφορετικό γήπεδο. Πρέπει να έχουμε την ίδια νοοτροπία, να παίξουμε δυνατά και όλα θα έρθουν.

Σίγουρος ότι οι οπαδοί μας θα είναι εκεί. Όπου και να παίζουμε τους έχουμε μαζί μας και θέλουμε για μια ακόμα φορά να τους δώσουμε ένα καλό show. Νομίζω ότι φέτος παίζουμε λίγο πιο γρήγορα, έχουμε καινούριους παίκτες, αλλά το μπάσκετ του κόουτς Μπαρτζώκα παραμένει το ίδιο.

Όλες οι ομάδες ενώνονται μετά από δυσάρεστες στιγμές. Η απουσία του Τζέιμς είναι μεγάλη, αλλά η Εφές παραμένει επικίνδυνη ομάδα. Να κάνουμε το παιχνίδι μας και να αμυνθούμε σωστά».