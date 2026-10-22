EuroLeague: Οι ώρες και τα κανάλια των έξι αναμετρήσεων
Όλα είναι έτοιμα για το τζάμπολ της 2ης μέρας για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.
Στο πρώτο χρονικά ματς η Αναντολού Εφές υποδέχεται την Μπεσίκτας, στις 20:30. Μισή ώρα αργότερα, η Μπάγερν φιλοξενεί την Ντουμπάι, ενώ στις 21:05 η Μακάμπι Τελ Αβίβ κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Στις 21:15 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπασκόνια (21:15 LIVE από το Gazzetta), ενώ στις 21:30 η Αρμάνι Μιλάνο υποδέχεται την Μπαρτσελόνα.
Στο ματς που κλείνει την δεύτερη μέρα της 7ης αγωνιστικής, η Παρτίζαν υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα στις 21:45.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα κανάλια:
- 20:30: Αναντολού Εφές - Μπεσίκτας (Novasports 5)
- 21:00: Μπάγερν Μονάχου - Ντουμπάι BC (Novasports 2)
- 21:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports 4)
- 21:15: Παναθηναϊκός - Μπασκόνια (Novasports Prime)
- 21:30: Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα (Novasports Start)
- 21:45: Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας (Novasports 3)
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