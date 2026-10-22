Δείτε τις ώρες και τα κανάλια των σημερινών (22/10) έξι αναμετρήσεων της EuroLeague.

Όλα είναι έτοιμα για το τζάμπολ της 2ης μέρας για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Στο πρώτο χρονικά ματς η Αναντολού Εφές υποδέχεται την Μπεσίκτας, στις 20:30. Μισή ώρα αργότερα, η Μπάγερν φιλοξενεί την Ντουμπάι, ενώ στις 21:05 η Μακάμπι Τελ Αβίβ κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στις 21:15 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπασκόνια (21:15 LIVE από το Gazzetta), ενώ στις 21:30 η Αρμάνι Μιλάνο υποδέχεται την Μπαρτσελόνα.

Στο ματς που κλείνει την δεύτερη μέρα της 7ης αγωνιστικής, η Παρτίζαν υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα στις 21:45.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα κανάλια: