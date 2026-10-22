Δείτε τους απόντες και τους αμφίβολους ενόψει της 7ης αγωνιστικής στη EuroLeague.

Η 7η αγωνιστική της EuroLeague έχει ήδη ξεκινήσει, με το πρόγραμμα της Πέμπτης (22/10) να περιλαμβάνεις έξι αναμετρήσεις, ενώ γνωστό έγινε και το ιατρικό δελτίο.

Ξεχωρίζει φυσικά το ματς του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπασκόνια. Για τους «πράσινους» θα απουσιάσουν οι Λευτέρης Μαντζούκας και Νίκος Ρογκαβοπουλος, ενώ για τους Βάσκους οι Ντουάρτε και Σίμονς, ενώ αμφίβολος είναι ο Σόουζα.

Στην πρώτη χρονικά αναμέτρηση της ημέρας, μεταξύ της Εφές κόντρα στην Μπεσίκτας, για την ομάδα του Λάσο δεν θα παίξουν οι Τζέιμς, Παπαγιάννης, Κορντινιέ και Ντοζίερ. Όσον αφορά από την ομάδα του Αλιμπίγιεβιτς δεν θα παίξουν οι Ντότσον, Τζέφρις, Σισοκό, ενώ αμφίβολος είναι ο Γουόκερ.

Στο ματς της Μπάγερν με την Ντουμπάι, για τους Γερμανούς αμφίβολοι είναι οι Γιακουμπάιτις και Φόιγκτμαν. Για την ομάδα των Εμιράτων δεν θα παίξουν οι Άντερσον, Τζαιτέ, Μούσα και Πρέπειλιτς.

Στην αναμέτρηση της Μιλάνο με την Μπαρτσελόνα, δεν θα αγωνιστούν οι Μπροθουέλα και ο Μακούντου.

Στο άλλο ματς που ξεχωρίζει σήμερα (22/10) μεταξύ του Ερυθρού Αστέρα και Παρτίζαν, για τους «ερυθρόλευκους» δεν θα παίξει ο Κολόκο ενώ αμφίβολοι είναι οι Ιζούντου και Μόντλεϊ. Από το ρόστερ των «ασπρόμαυρων» δεν θα παίξει ο Γουίλις, ο Μαρίνκοβιτς, ο Τζεκίρι και ο Μποσνιάκοβιτς.

Και τέλος στον αγώνα της Μακάμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα παίξουν οι Ντεκ και Γκαρούμπα για τους Ισπανούς, ενώ στον αντίποδα οι Λάβι και Λούντμπεργκ.