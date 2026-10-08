Με κοινή δήλωση τους FIBA και ΝΒΑ στάθηκαν σε μια ενδεχόμενη συνεργασία τους με τη Euroleague.

Στο Λονδίνο, όπου βρίσκεται το «στρατηγείο» του NBA Europe, η αρνητική απάντηση της Euroleague στην πρόταση του ΝΒΑ δεν προκάλεσε καμία αρνητική έκπληξη. O CEO της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής έσπευσε να προϊδεάσει ευγενικά τον κομισάριο του «μαγικού κόσμου», Άνταμ Σίλβερ ότι με αυτούς τους όρους, δεν έχει καμία τύχη.

To Gazzetta ανέλυσε το παρασκήνιο πίσω από την συνεδρίαση του Κόμο και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, μετά το «ΌΧΙ» της Euroleague στο ΝΒΑ και κατέγραψε τις προϋποθέσεις με τις οποίες οι δύο πλευρές θα πλησιάσουν σε συμφωνία.

Η FIBA και το NBA με κοινή δήλωση τους τοποθετήθηκαν μετά την πρόταση στη Euroleague και μεταξύ άλλων τόνισαν πως «Μια συνεργασία μεταξύ της EuroLeague, της FIBA ​​και του NBA για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος μπάσκετ θα ξεκλειδώσει τις τεράστιες δυνατότητες του παιχνιδιού σε όλη την Ευρώπη προς όφελος των συλλόγων, των παικτών και, το πιο σημαντικό, των οπαδών». Έτσι έδειξαν πως συνεχίζουν να θέλουν σύμπραξη με τη Euroleague.

Αναλυτικά

«Μια συνεργασία μεταξύ της EuroLeague, της FIBA ​​και του NBA για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος μπάσκετ θα ξεκλειδώσει τις τεράστιες δυνατότητες του παιχνιδιού σε όλη την Ευρώπη προς όφελος των συλλόγων, των παικτών και, το πιο σημαντικό, των οπαδών. Το NBA και η FIBA ​​παραμένουν προσηλωμένοι στην προώθηση ενός νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος ανδρών στην Ευρώπη και στην οικοδόμηση ενός ισχυρότερου, πιο βιώσιμου οικοσυστήματος μπάσκετ μαζί με εταίρους που μοιράζονται το όραμά μας για ανάπτυξη, ευκαιρίες και τις βασικές αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου».