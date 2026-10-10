Οι Μέμφις Γκρίζλις επιβλήθηκαν των Σικάγο Μπουλς με 104-100 στο πλαίσιο της preseason, με τον Τάι Ζερόμ να κάνει τη διαφορά.

Με τον Τάι Ζερόμ να σκοράρει 16 πόντους με 4 τρίποντα και να μοιράζει 4 ασίστ, το Μέμφις έκαμψε την αντίσταση των Μπουλς με 104-100, στο πλαίσιο της preseason του NBA.

Οι Γκρίζλις ήταν ανώτεροι καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου παίρνοντας κεφάλι στο σκορ από νωρίς. Το πρώτο δωδεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με 30-27, ενώ οι δύο ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα με το σκορ στο 60-50.

Στο δεύτερο μισό, το Σικάγο έκανε την αντεπίθεσή του και με επιμέρους σκορ 32-25, μείωσαν τη διαφορά σε απόσταση ενός σουτ (85-82). Στο τελευταίο και καθοριστικό δωδεκάλεπτο, το Μέμφις ήταν πιο ουσιαστικό και έφτασε στην τελική επικράτηση, δέκα μέρες πριν την επίσημη έναρξη του μαγικού κόσμου του NBA.