Στις 10 Οκτωβρίου 2001 ο Ολυμπιακός έριξε στο... καναβάτσο την Εφές (87-72) στο πλαίσιο της EuroLeague, έχοντας ως «μαέστρο» της ορχήστρας του, τον αείμνηστο Αλφόνσο Φορντ.

10 Οκτωβρίου 2001, κλειστό «Μάκης Λιούγκας», Γλυφάδα. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε της -τότε- Εφές Πίλσεν με 87-72 χάρη στην καταπληκτική εμφάνιση του αρχισκόρερ Αλφόνσο Φορντ (28 πόντοι), ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου 2004, κάνοντας το μπάσκετ πολύ «φτωχότερο».

Forever in our hearts, Alphonso. ❤️ Your legacy lives on, your memory never fades. Gone, but never forgotten. 🔴⚪️♾️ #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight https://t.co/HwRIaaVAiQ September 4, 2026

Οι Πειραιώτες, που τότε είχαν προπονητή τον Ηλία Ζούρο, υποδέχθηκαν την τουρκική ομάδα, που είχε στην άκρη του πάγκου της, τον Οκτάι Μαχμούτι. Οι ερυθρόλευκοι ήταν ανώτεροι σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και με την ηγετική εμφάνιση του «φονιά» Αλφόνσο Φορντ (28 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο) πήραν το «ροζ φύλλο» με σχετική άνεση. Άξιοι συμπαραστάτες του Αμερικανού παικταρά, που... έφυγε νωρίς, ήταν οι Τζέιμς Φόρεστ (17 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ) και Αλεξέι Σαβρασένκο (15 πόντοι, 12 ριμπάουντ, double-double).

Στον αντίποδα, για την ομάδα της Κωνσταντινούπολης, ξεχώρισαν οι Μεχμέτ Οκούρ (17 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Μάρκους Μπράουν (16 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Ομέρ Ονάν (15 πόντοι, 2 ριμπάουντ).

Ολυμπιακός (Ηλίας Ζούρος): Εκίμ, Μπουντούρης, Γέλιτς (4π.), Παπαλουκάς (2π.), Σαβρασένκο (15π.), Ρισασέ (13π.), Φορντ (28π.), Τόμιτς (2π.), Νικαγκμπάτσε, Φόρεστ (17π.), Ντε Μιγκέλ (2π.)

Εφές Πίλσεν (Οκτάι Μαχμούτι): Εκμέν, Οζκάν, Αρσλάν, Μπράουν (16π.), Ονάν (15π.), Στόμπεργκας (2π.), Βεκιλόγλου (3π.), Τουντσερί (6π.), Γιλμάζ, Οκούρ (17π.), Πεκέρ (3π.), Καμπαλά (10π.)

Η κληρονομιά του Αλφόνσο Φορντ

Ο Αμερικανός ενστικτώδης σκόρερ σε όλη του την καριέρα ήταν ασυμβίβαστος με τη λέξη ήττα. Αποτελεί τραγική ειρωνεία το γεγονός πως στη μεγαλύτερη του μάχη, αυτή με την επάρατη νόσο της λευχαιμίας, ηττήθηκε αλλά με το κεφάλι ψηλά, δείχνοντας απύθμενο σθένος και περηφάνεια, στοιχεία που έδειχνε και στο παρκέ, πέρα από το αστείρευτο ταλέντο του, που ήταν έκδηλο με «γυμνό μάτι».

Εκείνη η βραδιά στη Γλυφάδα, μια ημέρα σαν σήμερα πριν από 25 χρόνια, ήταν απλώς μια μικρογραφία της τεράστιας διαδρομής του στο άθλημα αλλά και της παρακαταθήκης που άφησε. Μιας διαδρομής που είχε ως σταθμούς το NCAA, τους Σίξερς, το Σιάτλ, την Ουέσκα, τον Παπάγου, τον Σπόρτιγκ, το Περιστέρι, τον Ολυμπιακό, τη Σιένα και τη Σκαβολίνι.

Οι συλλογικές και οι ατομικές διακρίσεις του πολλές, αλλά το μεγαλύτερο παράσημο της μεγαλειώδους σταδιοδρομίας του ήταν το αποτύπωμα και οι αναμνήσεις που άφησε όταν έπιανε τη... σπυριάρα στα χέρια του. Προς τιμήν του, η Ευρωλίγκα ονόμασε το βραβείο του πρώτου σκόρερ της χρονιάς ως «Βραβείο Αλφόνσο Φορντ».