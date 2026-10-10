Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Τότεναμ, το ΑΕΚ - ΟΦΗ και η «μάχη» του Τσιτσιπά στη Σανγκάη
Σάββατο σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση, με το ποδόσφαιρο σε συλλογικό επίπεδο να επιστρέφει μετά από 20 ημέρες απουσίας, ενώ έντονη κινητικότητα υπάρχει τόσο στο μπάσκετ, όσο και στα υπόλοιπα αθλήματα.
Η δράση ξεκινάει στις 14:30 (Nova Sports Premier League) με την Άρσεναλ να υποδέχεται την Λιντς. Αργότερα στις 14:45 ο Πανσερραϊκός θα φιλοξενήσει τον Νέστο Χρυσούπολης (ΕΡΤ2 Σπορ), ενώ στις 15:00 η Ράγιο Βαγιεκάνο την Αθλέτικ Μπιλμπάο (Magenta Sport 3).
Στις 16:00 η Τζένοα θα αναμετρηθεί με την Φιορεντίνα (Magenta Sport 1) και στις 16:30 η Ουνιόν Βερολίνου με την Έλβσμπεργκ (Nova Sports Extra 2), η Πάντερμπορν με την Στουτγκάρδη (Nova Sports Extra 1), η Μάιντζ με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (Nova Sports 5), η Χόφενχαϊμ με το Αμβούργο (16:30, Nova Sports 4) και η Άουγκσμπουργκ με την Μπάγερν Μονάχου.
Στις 17:00 η Τσέλσι θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Μπόρνμουθ (Nova Sports Premier League), η Ίπσουιτς με τη Φούλαμ (Nova Sports Start), η Σάντερλαντ με την Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα (Nova Sports 6) και η Άστον Βίλα με την Μπρέντφορντ (Nova Sports 2) και στις 17:15 η Αλαβές με την Ατλετικό Μαδρίτης (Magenta Sport 4).
Στις 19:00, η Ίντερ θα φιλοξενήσει την Πάρμα (Magenta Sport 4) και στις 19:30 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την Τότεναμ (Nova Sports Premier League), ο Αστέρας Τρίπολης τον Ατρόμητο (Nova Sports Prime), η Λειψία την Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Nova Sports 3), η Μπαρτσελόνα τη Χετάφε (Magenta Sport 3), η ΑΕΚ τον ΟΦΗ και τέλος στις 21:45 (Magenta Sport 1) η Νάπολι την Φροζινόνε.
Αναφορικα με το μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Προμηθέα στην Πάτρα, ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ στο Παλέ, σε ένα ντέρμπι που κλέβει τις εντυπώσεις και το Περιστέρι κοντράρεται με τον Ηρακλή στο «Ανδρέας Παπανδρέου». Στα υπόλοιπα ματς που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας για τη δεύτερη στροφή του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Δόξα Λευκάδας, το Μαρούσι τη Μύκονο και η Καρδίτσα τους Vikos Φαlcons. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν live από το Gazzetta.
Στα υπόλοιπα αθλήματα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αναμετρηθεί στις 12:30 με τον Λουτσιάνο Νταρντέρι (Magenta Sport 4) για τον δεύτερο γύρο του ATP στη Σανγκάη, στο πόλο ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ (16:00, Mega News), ενώ στο βόλει ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τον Πανιώνιο για το Super Cup γυναικών (21:00, ΕΡΤ2 Σπορ).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Στέφανος Τσιτσιπάς - Λουτσιάνο Νταρντέρι (12:30, Magenta Sports 6)
- Άρσεναλ - Λιντς (14:30, Nova Sports Premier League)
- Πανσερραϊκός - Νέστος Χρυσούπολης (14:45, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- Ράγιο Βαγιεκάνο - Αθλέτικ Μπιλμπάο (15:00, Magenta Sports 3)
- Περιστέρι - Ηρακλής (15:00, ΣΠΟΡΤ FM TV)
- Τζένοα - Φιορεντίνα (16:00, Magenta Sports 1)
- Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (16:00, MEGA News)
- Μαρούσι - Μύκονος (16:00, ΣΠΟΡΤ FM TV)
- ΠΑΟΚ - Δόξα Λευκάδας (16:00, ΣΠΟΡΤ FM TV)
- Ουνιόν Βερολίνου - Έλβερσμπεργκ (16:30, Nova Sports Extra 2)
- Πάντερμπορν - Στουτγκάρδη (16:30, Nova Sports Extra 1)
- Μάιντς - Μπάγερ Λεβερκούζεν (16:30, Nova Sports 5)
- Χόφενχαϊμ - Αμβούργο (16:30, Nova Sports 4)
- Άουγκσμπουργκ - Μπάγερν Μονάχου (16:30, Nova Sports Bundesliga)
- Τσέλσι - Μπόρνμουθ (17:00, Nova Sports Premier League)
- Ίπσουιτς - Φούλαμ (17:00, Nova Sports Start)
- Σάντερλαντ - Μπράιτον (17:00, Nova Sports 6)
- Άστον Βίλα - Μπρέντφορντ (17:00, Nova Sports 2)
- Καρδίτσα - Βίκος Ιωαννίνων (17:00, ΣΠΟΡΤ FM TV)
- Αλαβές - Ατλέτικο Μαδρίτης (17:15, Magenta Sports 4)
- Άρης - ΑΕΚ (17:30, ΣΚΑΪ)
- Ίντερ - Πάρμα (19:00, Magenta Sports 1)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Τότεναμ (19:30, Nova Sports Premier League)
- Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος Αθηνών (19:30, Nova Sports Prime)
- Λειψία - Άιντραχτ Φρανκφούρτης (19:30, Nova Sports 3)
- Μπαρτσελόνα - Χετάφε (19:30, Magenta Sports 3)
- ΑΕΚ - ΟΦΗ (19:30, Magenta Sports 1)
- Προμηθέας Πάτρας - Παναθηναϊκός (19:30, ΣΠΟΡΤ FM TV)
- Παναθηναϊκός - Πανιώνιος (21:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- Νάπολι - Φροζινόνε (21:45, Magenta Sports 1)
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