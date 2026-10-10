Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας.

Σάββατο σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση, με το ποδόσφαιρο σε συλλογικό επίπεδο να επιστρέφει μετά από 20 ημέρες απουσίας, ενώ έντονη κινητικότητα υπάρχει τόσο στο μπάσκετ, όσο και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Η δράση ξεκινάει στις 14:30 (Nova Sports Premier League) με την Άρσεναλ να υποδέχεται την Λιντς. Αργότερα στις 14:45 ο Πανσερραϊκός θα φιλοξενήσει τον Νέστο Χρυσούπολης (ΕΡΤ2 Σπορ), ενώ στις 15:00 η Ράγιο Βαγιεκάνο την Αθλέτικ Μπιλμπάο (Magenta Sport 3).

Στις 16:00 η Τζένοα θα αναμετρηθεί με την Φιορεντίνα (Magenta Sport 1) και στις 16:30 η Ουνιόν Βερολίνου με την Έλβσμπεργκ (Nova Sports Extra 2), η Πάντερμπορν με την Στουτγκάρδη (Nova Sports Extra 1), η Μάιντζ με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (Nova Sports 5), η Χόφενχαϊμ με το Αμβούργο (16:30, Nova Sports 4) και η Άουγκσμπουργκ με την Μπάγερν Μονάχου.

Στις 17:00 η Τσέλσι θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Μπόρνμουθ (Nova Sports Premier League), η Ίπσουιτς με τη Φούλαμ (Nova Sports Start), η Σάντερλαντ με την Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα (Nova Sports 6) και η Άστον Βίλα με την Μπρέντφορντ (Nova Sports 2) και στις 17:15 η Αλαβές με την Ατλετικό Μαδρίτης (Magenta Sport 4).

Στις 19:00, η Ίντερ θα φιλοξενήσει την Πάρμα (Magenta Sport 4) και στις 19:30 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την Τότεναμ (Nova Sports Premier League), ο Αστέρας Τρίπολης τον Ατρόμητο (Nova Sports Prime), η Λειψία την Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Nova Sports 3), η Μπαρτσελόνα τη Χετάφε (Magenta Sport 3), η ΑΕΚ τον ΟΦΗ και τέλος στις 21:45 (Magenta Sport 1) η Νάπολι την Φροζινόνε.

Αναφορικα με το μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Προμηθέα στην Πάτρα, ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ στο Παλέ, σε ένα ντέρμπι που κλέβει τις εντυπώσεις και το Περιστέρι κοντράρεται με τον Ηρακλή στο «Ανδρέας Παπανδρέου». Στα υπόλοιπα ματς που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας για τη δεύτερη στροφή του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Δόξα Λευκάδας, το Μαρούσι τη Μύκονο και η Καρδίτσα τους Vikos Φαlcons. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν live από το Gazzetta.

Στα υπόλοιπα αθλήματα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αναμετρηθεί στις 12:30 με τον Λουτσιάνο Νταρντέρι (Magenta Sport 4) για τον δεύτερο γύρο του ATP στη Σανγκάη, στο πόλο ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ (16:00, Mega News), ενώ στο βόλει ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τον Πανιώνιο για το Super Cup γυναικών (21:00, ΕΡΤ2 Σπορ).

Οι μεταδόσεις της ημέρας