Συνεδρίαση της Euroleague: Όλα τα δεδομένα που συζητιούνται αυτή την ώρα στο Κόμο

Το Gazzetta σας βάζει στο τραπέζι της σημαντικής συζήτησης που έχει αρχίσει εδώ και λίγη ώρα στην πόλη του ιταλικού Βορρά, παρουσία των περισσότερων ιδιοκτητών των κορυφαίων συλλόγων. Γιατί η πρόταση του ΝΒΑ για απορρόφηση της Euroleague δύσκολα θα γίνει αποδεκτή και ποιος ο στόχος της ECA.

H αρχική ατζέντα της συνάντησης, που όταν οριστικοποιήθηκε δεν είχε αποκτήσει τόσο κρίσιμο χαρακτηρα, αφορούσε το μέλλον της διοργάνωσης, γι’ αυτό και στο πρόγραμμα ήταν η μετατροπή των 13 μετόχων του συνεταιρισμού σε μόνιμους αδειούχους (έχουν ήδη πέσει οι πρώτες υποφραφές), ταυτόχρονα με την έγκριση οκτώ νέων αδειών, ώστε να εδραιωθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια η επέκταση στο φιλόδοξο και μεγαλόπνοο format των 24 ομάδων.

Η λογική του παραπάνω νεωτερισμού έχει ως απώτερο στόχο την σταδιακή εκτόξευση της χρηματιστηριακής αξίας των οργανισμών και της διοργάνωσης εν γένει και φυσικά την απορρόφηση ενός πολύ μεγαλύτερου ποσοστού από την πίτα των χορηγικών εσόδων που εισπράττει το μπάσκετ στην Ευρώπη.

Η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη και η προέγκριση 13 ομάδων (με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη να βρίσκονται μεσα σε αυτές) που έχουν ήδη καταθέσει φάκελο υποψηφιότητας και εγγυητικές επιταγές με διόλου δεσμευμένες καταθέσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων Ευρώ (πλησιάζουν στο ένα δις), δείχνει την προοδευτική ανταπόκριση της αγοράς που βλέπει ολοένα και με πιο ελκυστικό ματι την αύξηση της εμπορικής αξίας του προϊόντος της Euroleague.

Κι όλα αυτά, ενώ ταυτόχρονα η σύμπραξη του ΝΒΑ με την FIBA προετοιμάζει εδώ και ενάμιση χρόνο το εγχείρημα του NBA Europe, που αποτελεί μία λίγκα με προαναγγελθείσα ημερομηνία έναρξης τον Οκτώβριο του 2027 και η οποία θα έχει 12 μόνιμες θέσεις και 4 που θα κρίνονται από τα αποτελέσματα των σημαντικότερων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και διοργανώσεων.

Η πρόταση του ΝΒΑ που άλλαξε την ατζέντα

Η ατζέντα της συνεδρίασης των μετόχων, όμως, άλλαξε μέσα στον Αύγουστο και το προγραμματισμένο ραντεβού μετατράπηκε σε συνάντηση κορυφής, όταν το ΝΒΑ απέστειλε στη ECA μία πρόταση απορρόφησης μερικών εκ των σημαντικότερων οργανισμών στην λίγκα που βρίσκεται στα σκαριά και αντικατάστασης της υπάρχουσας Euroleague από ένα διευρυμένο Eurocup που θα ενσωματώσει όλες τις ομάδες-μετόχους που αρχικά δεν θα συμπεριληφθούν στο NBA Europe.

Κι όλα αυτά με δεκαετή συμβόλαια που περιλαμβάνουν αποζημιώσεις που κυμαίνονται μεταξύ των 100 και των 200 εκατομμυρίων Ευρώ ανά ομάδα, ανάλογα με την εμπορική και χρηματιστηριακή τους αξία και την αγορά που εκπροσωπούν.

Ουσιαστικά πρόκεται για μία κίνηση των Αμερικανών, η οποία ωρίμασε μετά την αλλαγή διοικητικής ηγεσίας στην Euroleague (o νέος CEO, Τσους Μπουένο, είχε στο πρόσφατο παρελθόν περίοπτη θέση στο διοικητικό οργανόγραμμα του NBA Europe) και δείχνει ότι επιδιώκουν μεν συνεργασία με την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης (σύμφωνα με τα όσα είχε εξαγγείλει αρχικά τον Μάρτιο του 2025 ο κομισάριος του «μαγικού κόσμου», Άνταμ Σίλβερ), αλλά με τρόπο που θα οδηγήσει στην διάλυσή και την απορρόφησή της σε μία λίγκα που θα διεξαχθεί με το επιτυχημένο αμερικανικό “know how” σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Την δεδομένη χρονική στιγμή, λοιπόν, η Euroleague έχει μία μεγάλη ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις της, να προστατεύσει και να διασφαλίσει την κληρονομιά που έχτισε εδώ και 26 χρόνια αλλά και την κουλτούρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και συναμα να αποφασίσει σε ποιο μονοπάτι θα πορευτεί με φόντο την επόμενη 20ετία.

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο Ισπανός νέος ηγέτης της και ο πρόεδρος, Ντέγιαν Μποντιρόγκα συγκάλεσαν όλους τους ιδιοκτήτες των μετόχων να εξετάσουν την πρόταση του ΝΒΑ και να αποφασίσουν ποια κατεύθυνση θέλουν να ακολουθήσουν.

Αυτός είναι και ο λόγος που το παρών στο Κόμο, δίνουν οι 11 εκ των 13 επικεφαλής (απουσιάζουν μόνο ο Φλορεντίνο Πέρεθ της Ρεάλ και ο Αζίζ Γιλντιρίμ της Φενερμπαχτσέ), συμπεριλαμβανομένων των αδελφών Αγγελόπουλων για λογαριασμό του Ολυμπιακού, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου εκ μέρους του Παναθηναϊκού και του προέδρου της Μπαρτσελόνα, Τζουάν Λαπόρτα.

Ποια είναι η πιθανότερη κατάληξη της συνάντησης κορυφής

Οι πληροφορίες του Gazzetta (σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα και η εκπομπή “Gazz Floor” που αναλύει διεξοδικά το θέμα) αναφέρουν ότι η πλειοψηφία των ομάδων δεν θέλει να χαλάσει το αρραγές (και προσεχώς διευρυνόμενο) μέτωπο της Euroleague, σε ένα momentum που η λίγκα αναπτύσσεται, γιγαντώνεται και εξασφαλίζει ολοένα και περισσότερα έσοδα.

Επίσης, ένας εξίσου σημαντικός λόγος που το αρχικό feedback για την πρόταση του ΝΒΑ είναι αρνητικό, έχει να κάνει με το ότι οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται για λιγότερες από τις μισές ομάδες της EL για το αρχικό πλάνο του NBA Europe, κάτι που σημαίνει ότι το status και η συνολική αξία των υπολοιπων θα αποδυναμωθεί αισθητά. Επομένως το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά και αγωνιστικής επιβίωσης ομάδων και μετόχων που «κουβάλησαν» και στήριξαν έως τώρα την διοργάνωση.

Επίσης στις τάξεις των ομάδων, κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος η άμεση απόρριψη της πρότασης και η υλοποίηση του πλάνου που υπάρχει ήδη για την νέα σεζόν και αφορά στην επέκταση της λίγκας στις 24 ομάδες, με το format των δύο περιφερειών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η κάθε πλευρά θα ακολουθήσει την στρατητική και τον σχεδιασμό που χάραξε και έτσι θα τους δοθεί η ευκαιρία να μετρήσουν τις δυνάμεις τους, η μία απέναντι στην άλλη. Έστω κι αν αυτή η επιλογή θα οδηγήσει σε μία προσωρινή διχοτόμηση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, η αλήθεια είναι ότι θα βάλει σε νέες και ίσως πιο συμφέρουσες βάσεις για τους Ευρωπαίους, την λογική μίας μελλοντικής συνεργασίας.

Μειοψηφία αποτελούν οι ομάδες που θέλουν να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια της εύρεσης μίας λύσης για συμπόρευσης με το ΝΒΑ (λέγεται ότι αυτές είναι η Ρεάλ, η Βιλερμπάν και η Φενέρ), χωρίς να αποκλείεται και η προοπτική της αντιπρότασης της Euroleague ή του προγραμματισμού μίας απευθείας συνάντησης με εκπροσώπους των δύο πλευρών, για να συζητήθουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Πάντως, το σενάριο της αποδοχής της πρότασης φαίνεται ότι συγκεντρώνει τις λιγότερες πιθανότητες. Όπως γίνεται αντιληπτό η συζήτηση για τις μόνιμες άδειες είναι πιθανό να πάρει παράταση και να πάει πιο πίσω (φερ' ειπείν έχει πέσει στο τραπέζι το σενάριο να δοθούν και πάλι wild cards για τη νέα χρονιά), πολύ απλά γιατί πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσει το αν η Euroleague θα παραμείνει πιστή στο πλάνο που έχει εκπονήσει ο Τσους Μπουένο και έχουν «αγοράσει» οι ομάδες για την επόμενη μέρα.

Μέχρι το βράδυ, ίσως να ξέρουμε περισσότερα. Κοντός ψαλμός αλληλούια…