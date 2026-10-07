ΠΑΟΚ: Με το τσάρτερ της ομάδας για το παιχνίδι με τη Λιετκαμπέλις
Μετά τη νίκη επί της Μπόσνα χθες, ο ΠΑΟΚ έχει επικεντρωθεί από σήμερα στην επόμενη αναμέτρηση, κόντρα στη Δόξα Λευκάδας (10/10, 16:00) για τη 2η αγωνιστική της GBL, ενώ την επόμενη Τρίτη (13/10) ακολουθεί νέα εκτός έδρας αποστολή στο Eurocup, κόντρα στη Λιετκαμπέλις.
Εκεί, οι παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι, αναμένεται να έχουν τη στήριξη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, αφού θα έχουν την ευκαιρία να "πετάξουν" με το τσάρτερ της αποστολής για τη Λιθουανία. Η σχετική ενημέρωση από το ταξιδιωτικό πρακτορείο με το οποίο συνεργάζεται η "ασπρόμαυρη" ΚΑΕ αναφέρει:
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