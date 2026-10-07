Ο Νίκος Παπαδογιάννης σχολίασε στο Gazz Floor την «αποικιοκρατική νοοτροπία» των Αμερικανών με αφορμή τη συνάντηση στο Κόμο της Ιταλίας.

Αρνητική ήταν η απάντηση της Euroleague στο ΝΒΑ, κάτι το οποίο σχολίασαν οι ρεπόρτερς του Gazzetta στο σημερινό Gazz Floor by Novibet.

Μετά τη συνεδρίαση των 13 στο Κόμο της Ιταλίας, η πρόταση των Αμερικάνων θεωρήθηκε ως αποικιοκρατική, ενώ μια μικρή μειοψηφία πρότεινε τη συνέχιση των συζητήσεων που θα προκαλούσε μια νέα και αυξημένη οικονομική διαφορά.

Ο Νίκος Παπαδογιάννης συμφώνησε με την απόψη της πλειοψηφίας των μετόχων της Euroleague και μίλησε για την αποικιοκρατική νοοτροπία των Αμερικάνων στην Ευρώπη, αλλά και την τάση τους να επεμβαίνουν στα ευρωπαϊκά ζητήματα.