Τη Δευτέρα (05/10) θα πραγματοποιηθεί στο Κόμο της Ιταλίας η συνάντηση των ιδιοκτητών των ομάδων της Euroleague αναφορικά με το μέλλον της διοργάνωσης και τα franchises.

Κρίσιμη μέρα για τη Euroleague! Στο Κόμο της Ιταλίας θα λάβει χώρα η συνάντηση των ιδιοκτητών των ομάδων σχετικά με το μέλλον της διοργάνωσης και τα νέα franchises. Παρούσες -όπως αναμενόταν- θα είναι και οι δύο ελληνικές ομάδες, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Οι πρώτες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα (05/10), ενώ αύριο (06/10) θα γίνει η ψηφοφορία.

Οι ερυθρόλευκοι θα εκπροσωπηθούν από τους προέδρους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον αντιπρόεδρο Γιώργο Σκινδήλια, καθώς και τον Γενικό Διευθυντή, Νίκο Λεπενιώτη. Για το Τριφύλλι θα βρίσκονται από σήμερα στην Ιταλία πρόεδρος Βασίλης Παρθενόπουλος και η νομική εκπρόσωπος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Μαργαρίτα Θάνου, εν αναμονή και της παρουσίας του ιδιοκτήτη, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Αναλυτικά οι ιδιοκτήτριες ομάδες που θα συμμετάσχουν είναι οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Αναντολού Εφές, Φενέρμπαχτσε, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπασκόνια, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Αρμάνι Μιλάνο, Βιλερμπάν, Μπάγερν Μονάχου, Ζάλγκιρις Κάουνας και ΤΣΣΚΑ Μόσχας (που αναμένεται να επιστρέψει σύντομα). Αξίζει να σημειωθεί πως το «παρών» στη συνάντηση θα δώσει και ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα.

Οι εξελίξεις έχουν τεράστιο ενδιαφέρον και για τους ΠΑΟΚ και Άρη, οι οποίοι αξιώνουν την είσοδό τους στον θεσμό. Μαζί με τους δύο συλλόγους της Θεσσαλονίκης, υποψήφιες είναι και οι Χαποέλ Ιερουσαλήμ, Χαποέλ Τελ Αβίβ, Ερυθρός Αστέρας, Ντουμπάι, Λόντον Λάιονς, Παρί, Παρτίζαν, Ρόμα, Νάπολι, Βίρτους Μπολόνια και Βαλένθια.

Ξέχωρα από τα franchises και την αύξηση των ομάδων, στο τραπέζι θα πέσει και η πρόθεση του NBA Europe να αγοράσει μετοχές της EuroLeague, αλλά δεν θα είναι μέρος του βασικού μενού της συνάντησης.