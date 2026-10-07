ΠΑΟΚ: Η παρακάμερα του αγώνα με την Μπόσνα
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Δείτε την παρακάμερα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από τον εκτός έδρας αγώνα με την Μπόσνα και το πολύ σημαντικό διπλό στο EuroCup.
Να διπλασιάσει τις νίκες του κατάφερε ο ΠΑΟΚ στο EuroCup. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, φιλοξενήθηκε στη Βοσνία από την Μπόσνα, για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup και επικράτησε με 75-72.
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ανέβασε ένα βίντεο στο YouTube, με την παρακάμερα του αγώνα. Πλάνα τόσο από το παιχνίδι, όσο και από τους πανηγυρισμούς στο φινάλε.
Δείτε το βίντεο
@Photo credits: INTIME
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