EuroLeague: Το ιατρικό δελτίο της 2ης μέρας για την 3η αγωνιστικής
Λίγο πριν το τζάμπολ της δεύτερης μέρας για την 3η αγωνιστική στη EuroLeague, έγινε γνωστό το ιατρικό δελτίο.
Αρχικά από την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Μπεσίκτας, δεν θα αγωνιστεί ο Ευμπουομουάν, ο Μακουντού και ο Νίμπο, ενώ αμφίβολος είναι ο Κονέ. Για τους Τούρκους δεν θα παίξει ο Τζέφρις.
Για τον Παναθηναϊκό, δεν είναι διαθέσιμοι οι γνωστοί τραυματίες, Χουάντσο, Χέιζ-Ντέιβις, Ναν, Σλούκας και Φαλ, ενώ στον αντίποδα για τη Μακάμπι εκτός είναι ο Χάντερ και αμφίβολοι οι Τάις, Έμπο, Ντιπαρτολομέου και Λάβι.
Όσον αφορά τη Βαλένθια αμφίβολοι είναι οι Μάρι και Σίμα, ενώ για τη Βιλερμπάν εκτός είναι ο Γιόβο και αμφίβολοι οι Τζάκσον και Ουάσιγκτον.
Στο «στρατόπεδο» της Μπάγερν αμφίβολοι είναι οι Μπάλντουιν, Γκιφάι, Γιένσεν και Φίσερ, ενώ οι Μποσνιάκοβιτς και Ντανίλοβιτς, Λόβρεν και Στίβενς δεν είναι σίγουρο αν θα παίξουν για την Παρτίζαν. Μαρίνκοβιτς και Πάρκερ εκτός για τους Σέρβους.
Τέλος από την Μπασκόνια αμφίβολος είναι ο Σόουζα και οι Ακέλε, Ντιόπ, Φλακαντόρι για την Αρμάνι.
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