Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (02/10, 21:15 LIVE από το Gazzetta), για την 3η αγωνιστική της EuroLeague.
Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλει να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα, προκειμένου να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας. Στον αντίποδα το σύνολο του Όντεντ Κάτας έχει κάνει δύο ήττες σε ισάριθμα ματς και ψάχνει την πρώτη του νίκη για φέτος.
Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 21:15, με τηλεοπτική μετάδοση από το NovaSports Prime. Στις δηλώσεις του ο τεχνικός των «πρασίνων» ενόψει του αγώνα τόνισε:
«Η Μακάμπι είναι μία πολύ επικίνδυνη ομάδα, που σίγουρα είναι καλύτερη από αυτό που έχει δείξει στα πρώτα παιχνίδια. Παίζει full-court press και αυτό την κάνει πολύ επικίνδυνη. Αλλάζει συχνά μορφές άμυνας στο πίσω μέρος του γηπέδου».
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