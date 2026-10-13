Από το πρώτο τηλεφώνημα της Παρτίζαν που άλλαξε τη ζωή του μέχρι την επιστροφή του στο Βελιγράδι ως αντίπαλος με τον Παναθηναϊκό, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κουβαλά μια ιστορία που θα αναβιώσει το βράδυ της Τρίτης (13/10, 21:30).

Η σχέση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με την Παρτίζαν ξεπερνά τα όρια ενός προπονητή και μιας ομάδας και μετατράπηκε σε μία σχέση ζωής. Την Τρίτη (13/10, 21:30), η Beogradska Arena ετοιμάζεται να τον υποδεχτεί ξανά, αυτή τη φορά ως αντίπαλο, με τους οπαδούς να σχεδιάζουν μια ξεχωριστή βραδιά που θα γράψει ιστορία.

Ο κορυφαίος Σέρβος προπονητής θα βρεθεί ξανά μπροστά στους ανθρώπους που τον λάτρεψαν, αλλά αυτή τη φορά θα κάθεται στην άλλη πλευρά του γηπέδου συγκεκριμένα στον πάγκο του Παναθηναϊκού, μιας ομάδας με την οποία έγραψε και συνεχίζει να δημιουργεί τη δική του ιστορία. Κάπως έτσι, η ζωή παίζει τα δικά της περίεργα παιχνίδια. Το τελευταίο ματς του Ομπράντοβιτς στην άκρη του πάγκου της Παρτίζαν ήταν απέναντι στον Παναθηναϊκό, στις 25 Νοεμβρίου 2025, στο Telekom Center Athens. Ένα βράδυ που έμελλε να αποδειχθεί καθοριστικό για το τέλος της δεύτερης θητείας του στο Βελιγράδι. Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, ο ίδιος αντίπαλος βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, μόνο που τώρα ο Ζοτς επιστρέφει ως προπονητής του «τριφυλλιού». Uno reverse card.

Από το σορτσάκι του παίκτη στο κοστούμι του προπονητή

Ο Ομπράντοβιτς δεν μπήκε στην προπονητική από τον συνηθισμένο δρόμο. Ουσιαστικά βρέθηκε εκεί από τη μια στιγμή στην άλλη, αφήνοντας πίσω του την καριέρα του ως παίκτης για να αναλάβει μια αποστολή που έμελλε να αλλάξει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, μια απόφαση που έμοιαζε με πεπρωμένο. Το καλοκαίρι του 1991 ήταν μέλος της εθνικής Γιουγκοσλαβίας, έχοντας επιλεγεί από τον Ντούσαν Ίβκοβιτς και ετοιμαζόταν να φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο EuroBasket. Ένα βράδυ πριν από την αναχώρηση της ομάδας για το Ντόρτμουντ, όμως, το τηλεφώνημα από την Παρτίζαν άλλαξε τα πάντα. Η διοίκηση τον έπεισε να αποσυρθεί αμέσως από την ενεργό δράση και να αναλάβει πρώτος προπονητής, χωρίς να έχει προηγούμενη εμπειρία στον συγκεκριμένο ρόλο.

Η συνέχεια γνωστή. Ο Ζοτς το 1992 οδήγησε την Παρτίζαν στην κατάκτηση της EuroLeague, γράφοντας την πρώτη σελίδα μιας «χρυσής» διαδρομής που θα τον καθιστούσε έναν, αν όχι τον, από τους σημαντικότερους προπονητές στην ιστορία της διοργάνωσης. Ακολούθησαν η Μπανταλόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Τρεβίζο, πριν από το μεγάλο κεφάλαιο του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι του 1999. Στην Αθήνα έμεινε 13 χρόνια, κατέκτησε πέντε ευρωπαϊκά τρόπαια και δημιούργησε μια ομάδα που κυριάρχησε στην Ευρώπη με την οποία συνδέθηκε βαθιά σε βαθμό η καρδιά του να χωρίζεται κυριολεκτικά στα δύο. Στις 12 Ιουνίου 2012, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το τέλος της κοινής πορείας με τον Ομπράντοβιτς. Η ανακοίνωση ήταν μια ωδή σεβασμού. Ο ίδιος μίλησε για «οικογένεια», για την πιο δύσκολη απόφαση της καριέρας του, αφήνοντας ως παρακαταθήκη τη φράση «εις το επανιδείν». Μια υπόσχεση που έμελλε να πραγματοποιηθεί 14 χρόνια αργότερα.

Ακολούθησε η Φενέρμπαχτσε, όπου έχτισε μια νέα αυτοκρατορία με αποκορύφωμα την κατάκτηση της EuroLeague το 2017, πριν αποφασίσει να κάνει ένα διάλειμμα από τους πάγκους στο τέλος του 2020. Η επιστροφή στην Παρτίζαν το 2021 ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια νέα επαγγελματική συμφωνία. Ήταν η επιστροφή στο σημείο μηδέν, στην ομάδα που του έδωσε την ευκαιρία να ξεκινήσει την προπονητική του διαδρομή.

Το χρονικό της αποχώρησης: Όταν το γυαλί ράγισε

Η σύνδεσή του Ζοτς με την Παρτίζαν είναι αφιαμφισβήτητα στενή, είναι σχέση αγάπης και πάθους. Στο Βελιγράδι τον λατρεύουν σαν θεό. Όμως, όπως σε κάθε... ερωτική σχέση, τα διαζύγια πονάνε και κάθε χωρισμός είναι δύσκολος. Πάντα η μία πλευρά πληγώνεται περισσότερο και δεν είναι έτοιμη να αποχωριστεί το άλλο της μισό. Την προηγούμενη σεζόν, ο Ομπράντοβιτς είχε φτάσει κοντά στην παραίτηση, εκτιμώντας πως δεν είχε πλέον την επιρροή που ήθελε στους παίκτες του. Οι εξελίξεις που ακολούθησαν, ωστόσο, έδειξαν ότι τα προβλήματα δεν είχαν ξεπεραστεί.

«Οι παίκτες συμπεριφέρονται μη φυσιολογικά και πρέπει να αναλογιστούν. Έρχεται πλήθος κόσμου για να μας στηρίξει και αξίζουν να δουν μια ομάδα που θα παλέψει. Οι λόγοι είναι απλοί – οι παίκτες δεν σκέφτονται το παιχνίδι. Όταν μπήκα στα αποδυτήρια πριν τον αγώνα, όλοι ήταν στα τηλέφωνά τους. Προσπάθησα να τους ενεργοποιήσω, να κάνω αλλαγές κατά τη διάρκεια του ματς. Δεν ξέρω πια πώς να αντιδράσω. Δεν είμαι απλώς απογοητευμένος, δεν έχω λόγια να περιγράψω πόσο άσχημα αισθάνομαι», είχε πει στα μέσα του περασμένου Νοεμβρίου.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήρθε στην Αθήνα. Η Παρτίζαν ηττήθηκε κατά κράτος από τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens στις 25 Νοεμβρίου 2025 και ο Ομπράντοβιτς δεν είχε καμία σχέση με τον γνωστό του εαυτό. Η κάμερα τον έπιασε «μαρμαρωμένο» να κάθεται χωρίς καμία αντίδραση, άνευρος, βλέποντας το τέλος του αγώνα με καμία από τις συνηθισμένες εκρήξεις του, μόνο σιωπή και πλήρης αποδοχή της αδυναμίας να κάνει κάτι.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ενημέρωσε το τεχνικό επιτελείο για την πρόθεσή του να παραιτηθεί και στη συνέχεια έκανε γνωστή την απόφασή του στη διοίκηση. Αυτή τη φορά δεν υπήρξε επιστροφή. Η θητεία του στην Παρτίζαν ολοκληρώθηκε μεσούσης της σεζόν, για πρώτη φορά στην προπονητική του καριέρα, και με έναν τρόπο που κανείς δεν είχε φανταστεί. Η αντίδραση των φιλάθλων έδειξε το μέγεθος του δεσμού του κόσμου μαζί του. Στις 27 Νοεμβρίου, περίπου 10.000 οπαδοί συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο «Νίκολα Τέσλα», προσπαθώντας να τον μεταπείσουν, όμως ούτε αυτή η αγάπη των φιλάθλων, ούτε οι συναντήσεις με τη διοίκηση άλλαξαν την απόφασή του, ενώ η οργή και η απογοήτευση συνεχίστηκαν έξω από την Αρένα, με οπαδούς να εμποδίζουν ακόμη και την προπόνηση υπό το νέο τεχνικό επιτελείο.

🎤 Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς πριν την αναχώρηση του @Paobcgr για το Βελιγράδι https://t.co/uMIriWbjGm — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 12, 2026

Η... παράδοση και η συναισθηματική υποδοχή

Πώς τα φέρνει έτσι η ζωή όμως... Το τελευταίο παιχνίδι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως προπονητής της Παρτίζαν ήταν κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Αθήνα και τώρα επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, όπου έχτισε την απόλυτη κυριαρχία του, μετά από 14 χρόνια. Αυτή η χρονιά είναι ξεκάθαρα η χρονιά των αποφάσεων για τον Ζοτς, που τώρα θα γυρίσε για πρώτα φορά κόντρα στην ομάδα που του έδωσε την ευκαιρία να γίνει αυτός που είναι.

Αυτή θα είναι η 16η φορά στην καριέρα του Ζέλικο που θα τεθεί αντιμέτωπος με τον σύλλογο με τον οποίο ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης πριν από 34 χρόνια για πρώτη φορά στην καριέρα του. Η τελευταία φορά που ο Ομπράντοβιτς αντιμετώπισε την Παρτίζαν ως αντίπαλος ήταν στις 12 Δεκεμβρίου 2013, όταν η σερβική ομάδα έκανε την έκπληξη στην Κωνσταντινούπολη και επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 79-77. Στις προηγούμενες 15 αναμετρήσεις, οι ομάδες του Ζοτς μετρούν 10 νίκες, ενώ η Παρτίζαν έχει επικρατήσει 5 φορές. Το βράδυ της Τρίτης, λοιπόν, μένει να φανεί αν η μεταξύ τους παράδοση θα φτάσει στο 11-5 ή αν οι Σέρβοι θα μειώσουν σε 10-6, σε μια βραδιά που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον.

Όπως είναι λογικό, οι Σέρβοι κινούνται γύρω από τον αστερισμό του, φροντίζοντας να τον υποδεχτούν με τρόπο που θα του μείνει αξέχαστος με το γήπεδο αναμένεται να έχει ιδιαίτερα συγκινησιακή ατμόσφαιρα. Ο δημοσιογράφος της σέρβικης «MozzartSport», Μπόγιαν Μπρέζοβατς, φρόντισε να ενημερώσει το Gazzetta για τα δύο επικρατέστερα σενάρια γύρω από την υποδοχή του Ομπράντοβιτς:

Το πρώτο σενάριο: Φωτογραφίες του Σέρβου τεχνικού θα μοιραστούν σε κάθε θεατή στη Beogradska Arena, ώστε η εικόνα του να κυριαρχεί παντού. Περίπου 18 χιλιάδες φωτογραφίες με το πρόσωπο του Ζοτς (καθώς η χωρητικότητα ανέρχεται στους 18.386 θεατές) θα γεμίσουν το γήπεδο, όπως ακριβώς είχαν κάνει οι φίλαθλοι της Παρτίζαν στο πρώτο εντός έδρας ματς μετά την αποχώρησή του πέρυσι, απέναντι στην Μπάγερν.

Το δεύτερο σενάριο: Μία γιγαντιαία εικόνα του «Άρχοντα των δαχτυλιδιών» σε μορφή κορεό, που αναμένεται να καλύψει ένα τεράστιο μέρος της κερκίδας.

Όποια από τις δύο περιπτώσεις κι αν προτιμηθεί, είναι σαφές πως πρόκειται για μία βραδιά με τεράστιο συναισθηματικό υπόβαθρο. Παράλληλα, η διοίκηση της Παρτίζαν θα προσφέρει από ένα ξεχωριστό δώρο τόσο στον Ομπράντοβιτς όσο και στον Ίζακ Μπόνγκα που αγωνιζόταν στην ομάδα ως ένδειξη σεβασμού, ενώ έχει προετοιμαστεί και ένα αφιερωματικό βίντεο για την πορεία του Ζοτς.

Τώρα, η επιστροφή του με τον Παναθηναϊκό φέρνει ξανά όλες τις αναμνήσεις στην επιφάνεια. Θα είναι αντίπαλος για 40 λεπτά του παιχνιδιού, αλλά η ιστορία του με την Παρτίζαν δεν πρόκειται να περιοριστεί σε ένα φύλλο αγώνα. Γιατί ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν είναι απλώς ένα πρόσωπο στην ιστορία της Παρτίζαν, αλλά ένα κομμάτι της ταυτότητάς της το οποίο θα αναβιώσει το βράδυ της Τρίτης (13/10).