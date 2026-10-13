Ο Ιμπραήμ Κουτλουάι δήλωσε πως ο Παναθηναϊκός είναι ο μεγάλος αντίπαλος της Φενέρμπαχτσε στη φετινή... κούρσα για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου της EuroLeague.

Υπόθεση για δύο είναι σύμφωνα με τον Ιμπραήμ Κουτλουάι ο φετινός μαραθώνιος για την κατάκτηση της EuroLeague! Ο παλαίμαχος Τούρκος αθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό το 2002, και νυν σχολιαστής στην τηλεόραση της πατρίδας του, εξέφρασε την πεποίθηση πως το Τριφύλλι είναι το αντίπαλο δέος της Φενέρμπαχτσε στον δρόμο προς τον τίτλο.

Ο πάλαι ποτέ χαρισματικός σουτέρ αναφέρθηκε στο μπάτζετ των δύο συλλόγων, στο βάθος των δύο πάγκων και έκανε ειδική μνεία στους Φρανσίσκο, Λεσόρ, Χέιζ-Ντέιβις και Μπόνγκα, που κατά τη γνώμη του, δημιουργούν μια απίστευτη υπεροχή για τους επτάκις πρωταθλητές Ευρώπης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κουτλουάι:

«Μετά από αυτούς τους αγώνες, πάντα υπάρχει αυτή η κουβέντα, ότι ‘η Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλο μπάτζετ, η Φενέρμπαχτσε δεν μπορεί να πλησιάσει εκεί’. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό εγώ. Αυτή η ρητορική είναι λανθασμένη. Είναι λάθος να συγκρίνουμε με βάση τα μπάτζετ. Ας κοιτάξουμε τις ελλείψεις μας. Τι κάνουμε σωστά, πώς παίζουμε μπάσκετ όταν το κάνουμε σωστά, και πού καταλήγουμε όταν δεν το κάνουμε... Στην Αμπού Ντάμπι γίναμε πρωταθλητές. Και τότε το μπάτζετ του Παναθηναϊκού ήταν υψηλότερο από το δικό μας. Πώς τους νικήσαμε; Τους συντρίψαμε, τους νικήσαμε με άμυνα. Η Μονακό είχε επίσης μεγαλύτερο μπάτζετ από μας, αλλά και αυτούς τους νικήσαμε στον τελικό.

Ο Παναθηναϊκός φέτος είναι ο μεγάλος αντίπαλος στον δρόμο προς την Ευρωλίγκα. Σε επίπεδο ρόστερ υπερτερούσαν. Είδαμε έναν αγώνα όπου η Φενέρμπαχτσε, μετά από πολύ καιρό, συνετρίβη και μειονεκτούσε στο physical παιχνίδι. Καμία ομάδα δεν μας είχε φέρει σε τέτοια θέση αδυναμίας. Από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, έπαιζε πλήρως το παιχνίδι που ήθελε ο Παναθηναϊκός. Μας δυσκόλεψαν πολύ σωματικά, δεν μας άφησαν να πλησιάσουμε στο καλάθι, δεν μας έδωσαν χώρο. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Φενέρμπαχτσε σε σχέση με τις άλλες ομάδες είναι το βάθος του ροτέισον, ο πλούτος του ρόστερ και το ότι οι παίκτες είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει τέτοιο βάθος στο ροτέισον του που μπήκαν στο παιχνίδι παίκτες με μεγάλη αθλητικότητα και πολύ ταλέντο. Μετά την είσοδο του Φρανσίσκο, του Λεσόρ, του Νάιτζελ Χέιζ και του Μπόνγκα, δημιούργησαν μια απίστευτη υπεροχή».