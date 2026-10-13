Ο Τόνι Τζεκίρι έκανε τις δικές του δηλώσεις αναφορικά με το παιχνίδι της Παρτίζαν με τον Παναθηναϊκό (13/10, 21:30, Live στο Gazzetta) για την 5η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο σέντερ της Παρτίζαν, Τόνι Τζεκίρι, προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με τη «μάχη» της ομάδας του απέναντι στον Παναθηναϊκό (13/10, 21:30, Live στο Gazzetta, Novasports 4), στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι.

Ο Νιγηριανός δυναμικός σέντερ, στάθηκε στην ποιότητα και στο βάθος του Τριφυλλιού, σχολίασε την ήττα από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη και τόνισε πως στο πράσινο στρατόπεδο γνωρίζουν ότι θα αντιμετωπίσουν «εχθρική ατμόσφαιρα» στη σερβική πρωτεύουσα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τζεκίρι:

«Θα είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι, ειδικά για τους φιλάθλους. Πιστεύω ότι η άμυνα είναι πολύ σημαντική στο μπάσκετ. Όσο πιο αποτελεσματικά αμυνόμαστε και σταματάμε τον αντίπαλο, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε να σκοράρουμε στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Η προσοχή μας είναι πάντα στραμμένη στην άμυνα. Αυτό είναι που μας βοήθησε στα προηγούμενα παιχνίδια που κερδίσαμε, τόσο εκτός όσο και εντός έδρας. Δεν νομίζω ότι κάναμε αρκετά καλή δουλειά στη Μαδρίτη. Τώρα επιστρέφουμε στην έδρα μας και παίζουμε μπροστά στους φιλάθλους μας, κάτι που πιστεύω ότι θα μας δώσει πολλή ενέργεια και θα μας βοηθήσει να είμαστε ακόμα πιο συγκεντρωμένοι. Θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε πιο πιστά το πλάνο του αγώνα και να καταβάλουμε επιπλέον προσπάθεια.

Πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί, να παλέψουμε για κάθε κατοχή και στη συνέχεια να αξιοποιήσουμε το πλεονέκτημα που θα αποκτήσουμε από αυτό. Έχουμε δει πώς παίζουν τελευταία. Έχουν δώσει τέσσερα παιχνίδια στην έδρα τους και δείχνουν εξαιρετικοί. Διαθέτουν πολύ μεγάλο ρόστερ και έρχονται στο Βελιγράδι αήττητοι. Αυτά είναι τα παιχνίδια που περιμένουμε με ανυπομονησία. Θέλουμε να υπερασπιστούμε την έδρα μας και να προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη. Πιστεύω ότι γνωρίζουν πως θα αντιμετωπίσουν εχθρική ατμόσφαιρα εδώ. Εξαρτάται από εμάς να παίξουμε με τη μέγιστη ένταση και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε».