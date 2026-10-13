Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στην Ισπανία (22:00) και ο Παναθηναϊκός την Παρτίζαν στη Σερβία (21:30). Το αναλυτικό πρόγραμμα της ημέρας.

Η ώρα για τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague έφτασε! Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δοκιμάζονται στις έδρες των Βαλένθια και Παρτίζαν αντίστοιχα, με μοναδικό στόχο να συνεχίσουν στον δρόμο των επιτυχιών. Και τις αναμετρήσεις θα τις δείτε live από το Gazzetta. Το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας είναι γεμάτο με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις και στα υπόλοιπα γήπεδα.

Στην Ισπανία, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να πετύχει την τέταρτη νίκη της στον θεσμό, ενώ στη Σερβία, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει σπίτι του, με το Τριφύλλι να αγωνίζεται για πρώτη φορά εκτός έδρας, τη φετινή σεζόν. Το διακύβευμα στο πράσινο στρατόπεδο είναι το 5/5 και η διατήρηση της πρωτιάς στη βαθμολογία. Τα παιχνίδια των δύο αιωνίων θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το Novasports Prime και το Novasports 4.

Στα υπόλοιπα ματς της ημέρας, η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται τη Ζάλγκιρις Κάουνας, ο Ερυθρός Αστέρας ταξιδεύει στη Γαλλία για αναμετρηθεί με τη Βιλερμπάν, η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης θα δοκιμαστεί στην έδρα της Αρμάνι Μιλάνο. Τέλος, η Μπασκόνια με την Ντουμπάι BC θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στη Βιτόρια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: