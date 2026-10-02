Ο Στέφανος Μακρής αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την ήττα του Ολυμπιακού στην Ιταλία από την Βίρτους. Ο ξέφρενος ρυθμός των Ιταλών, ο Μάρκους Καρ και το φινάλε.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στην Ιταλία, είδε την Βίρτους να τον λυγίζει με 96-94 με το buzzer-beater του Μάρκους Καρ για την 3η αγωνιστική της EuroLeague και γνώρισε την πρώτη του ήττα στην διοργάνωση.

Το Gazzetta αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την ήττα των Πειραιωτών.

Οι 50 πόντοι των Ιταλών στο transition και η “ερυθρόλευκη” ποιότητα που έκανε ντέρμπι το ματς

Η Βίρτους Μπολόνια είναι μία ομάδα που παίζει σε πολύ υψηλό τέμπο. Έχτισε μία νεανική/αθλητική ομάδα, που θέλει να παίζει τα ματς στις πολλές κατοχές. Ακολουθεί εν πολλοίς δηλαδή το παράδειγμα που έθεσαν τα προηγούμενα χρόνια η Παρί (βασικά η Βόννη) και η Βαλένθια. Αυτό σημαίνει συνεχόμενο τρέξιμο ακόμα και μετά από καλάθι που δέχεται.

Ο Ολυμπιακός έδινε τον 5ο του αγώνα σε 8 μέρες και ήταν σαφές ότι η συγκυρία δεν ήταν ευνοϊκή για τους Πειραιώτες όσον αφορά το timing που βρήκαν απέναντί τους την Βίρτους. Αυτό φάνηκε από νωρίς, όταν οι Ιταλοί έδειξαν τις προθέσεις τους. Ιδού ένα παράδειγμα:

Ο Βεζένκοβ σκοράρει παίζοντας με πλάτη στο καλάθι.

Μέσα σε μόλις 3 δευτερόλεπτα μετά το καλάθι που δέχθηκε η Βίρτους, ο Καρ έχει ήδη στήσει Pick and Roll με τον Ντιαρά.

Με τον Ντιαρά να ρολάρει στο καλάθι και την ρακέτα του Ολυμπιακού άδεια, ο Καρ βρίσκει με λόμπα τον συμπαίκτη του.

Ο Ντιαρά καρφώνει την μπάλα.

Στην αμέσως επόμενη φάση έγινε το εξής:

Ο Ντόρσεϊ ευστοχεί σε τρίποντο.

Μόλις 4 δευτερόλεπτα αργότερα ο Καρ στήνει πάλι Pick and Roll με τον Ντιαρά. Πηγαίνει αντίθετα από το σκριν και βρίσκει το κενό στην ρακέτα του Ολυμπιακού για να κάνει drive.

Ο Καρ σκοράρει.

Σύμφωνα με το Hudl Instat, η Βίρτους σημείωσε 50 από τους 96 πόντους της στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα της επίθεσής της. Πρόκειται για ένα μυθικό νούμερο, που αντιπροσωπεύει το 52% των πόντων της. Για να καταλάβει κανείς πόσο ακραίο είναι αυτό που έγινε, αρκεί να ξέρει το εξής: Σύμφωνα με το Hudl Instat, η Βίρτους σημείωνε 0.99 πόντους ανά κατοχή κόντρα στον Ολυμπιακό ενώ οι “ερυθρόλευκοι” σημείωναν 1.08 πόντους ανα κατοχή!

Η μία ανάγνωση σε αυτό είναι ότι η Βίρτους στηρίχθηκε στην ποσότητα και όχι στην ποιότητα των κατοχών της για να επικρατήσει. Η άλλη πλευρά είναι η εξής: Ο λόγος που ο Ολυμπιακός έμεινε στο ματς παρά το γεγονός ότι δέχθηκε 96 πόντους είναι η ποιότητά του. Αυτή τον κράτησε στο παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι η άμυνά του είχε πρόβλημα.

Οι 43 πόντοι που πρόσφερε ο Καρ, ο Εντιάι και το «ένα σουτ, ένα ματς»

Η Βίρτους ένιωσε άνετα από νωρίς κόντρα στον Ολυμπιακό. Σημείωσε 33 πόντους στην πρώτη περίοδο (έναντι 30 των “ερυθρολεύκων”). Πιο άνετα από όλους βέβαια ένιωσε ο Μάρκους Καρ. Ο Αμερικανός γκαρντ πήγε το ματς εκεί που ήθελε, τελειώνοντας το παιχνίδι με 22 πόντους με 7/11 σουτ (5/8 τρίποντα), 3/4 βολές και 10 ασίστ (που έδωσαν άλλους 21 πόντους στην ομάδα του) σε 24 λεπτά συμμετοχής. Κοινώς, ήταν υπεύθυνος για 43 από τους 96 πόντους της Βίρτους.

Ο Καρ οδήγησε την ομάδα του. Και πιο ευνοημένοι από την δημιουργία του Αμερικανού ήταν ο αναγεννημένος Ντέρικ Άλστον (17 πόντοι και το απίθανο +23 σε 26 λεπτά συμμετοχής) και τον Αλιού Ντιαρά (18 πόντοι και 14 ριμπάουντ σε 25 λεπτά συμμετοχής). Ενδεικτικό του πόσο καλά ένιωθε η Βίρτους είναι ότι σημείωσε 16 πόντους από κοψίματα στο καλάθι, κάτι που αποτελεί σήμα κατατεθέν του Ολυμπιακού.

Οι “ερυθρόλευκοι” παρόλα αυτά έμειναν στο ματς χάρη σε ξεσπάσματα. Είδαν τον Ντόρσεϊ (22 πόντοι) και τον Βεζένκοβ (20 πόντοι) να σημειώνουν σερί πόντους στην 1η και την 3η περίοδο. Ο Εντιάι (23 πόντοι και 7 ριμπάουντ - εκ των οποίων 4 επιθετικά) ήταν συγκλονιστικός στην 4η περίοδο, όπου σημείωσε 17 πόντους. Σε μία βραδιά που η “ερυθρόλευκη” άμυνα αντιμετώπισε προβλήματα, ο Ολυμπιακός έφτασε μερικά δευτερόλεπτα από τη νίκη.

Τον τελευταίο λόγο, όμως, είχε η Βίρτους. Σε ένα ματς που κύλησε με τις επιθέσεις να έχουν τον πρώτο λόγο, έμοιαζε μοιραίο - και λογικό - ο νικητής να κριθεί από μία καλή επίθεση και όχι μία καλή άμυνα. Η Βίρτους ήταν αυτή που είχε την τελευταία επίθεση και ο Καρ εκτέλεσε τον Ολυμπιακό. Ένα σουτ, ένα ματς.

Είναι νωρίς ακόμα

Ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει με δύο εκτός έδρας νίκες την φετινή του πορεία στην EuroLeague, αλλά τώρα γνώρισε την πρώτη ήττα του. Έδειξε κουρασμένος, κάτι λογικό δεδομένου ότι έπαιξε πολλά δυνατά παιχνίδια, πολύ νωρίς μέσα στην σεζόν. Αυτό ήταν το 7ο επίσημο ματς των Πειραιωτων και είναι ακόμα 2 Οκτωβρίου. Οι ρυθμοί είναι καταιγιστικοί.

Ο Ολυμπιακός έχει πράγματα να κρατήσει από το παιχνίδι, με κυριότερη την εμφάνιση του Εντιάι. Έχει και πράγματα να δουλέψει, με πρώτη την αμυντική του εικόνα για μεγάλο διάστημα του αγώνα. Η EuroLeague είναι μία διοργάνωση που δεν δίνει πολλά περιθώρια για χαλάρωση, ειδικά εκτός έδρας. Ο αγώνας με την Βίρτους ήταν μία υπενθύμιση για αυτό.

Όπως και να έχει, είναι ξεκάθαρα νωρίς για να βγουν συμπεράσματα, όπως και για να υπάρχει οποιοδήποτε ακραίο συναίσθημα, είτε αυτό είναι ο ενθουσιασμός, είτε η απογοήτευση. Η σεζόν έχει πολύ δρόμο ακόμα.