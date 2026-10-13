Ιδιαίτερη μέρα (13/10) για τον Γιαν Μοντέρο, ο οποίος επιστρέφει στη Βαλένθια, μία πόλη στην οποία... ανδρώθηκε μπασκετικά και που ο κόσμος τον λατρεύει σαν «θεό».

Ο Ολυμπιακός είναι πανέτοιμος για τη δεύτερη διαβολοβδομάδα της EuroLeague, εκεί όπου ξανά, θα δώσει δύο εκτός έδρας παιχνίδια. Η αρχή γίνεται στη Βαλένθια (13/10, 22:00, LIVE από το Gazzetta), όπου θα αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα. Μία αναμέτρηση πολύ ξεχωριστή και ιδιαίτερη για τον νέο αστέρα των «ερυθρόλευκων», τον Γιαν Μοντέρο.

Ο Δομινικανός γκαρντ, θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά ως αντίπαλος, την ομάδα στην οποία ανδρώθηκε μπασκετικά. Εκεί που φρόντισε να γίνει γνωστός σε όλη την Ευρώπη και που οι φίλαθλοι τον αγάπησαν σαν θεό. Οι φίλοι της Βαλένθια, έχουν μία ιδιαίτερη σχέση με τον Μοντέρο, τον οποίο θεωρούσαν «δικό τους παιδί». Ειδικά στην εποχή μας, είναι πολύ πιο σπάνιο σε σχέση με το παρελθόν, να υπάρχει τέτοιο δέσιμο με έναν παίκτη.

Ο «El problema» έγινε το πιο hot project στην Ευρώπη

Το 2024, η Βαλένθια απέκτησε έναν 21χρονο Δομινικανό, ο οποίος είχε περάσει από τις Γκραν Κανάρια, Μπέτις και Ανδόρρα. Μπορεί να είχε ακουστεί το όνομά του αρκετά στο ισπανικό μπάσκετ, αλλά κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει το τι θα γινόταν με την «πορτοκαλόμαυρη» φανέλα.

Δύο χρόνια στις «νυχτερίδες» και ο Μοντέρο κατέκτησε το ισπανικό Σούπερ Καπ το 2025 και το πρωτάθλημα το 2026. Μέσα σε όλα, οδήγησε και την ομάδα του στο Final Four της Αθήνας το 2026, ενώ είχε προηγηθεί μία απίθανη σειρά κόντρα στον Παναθηναϊκό, όπου ήταν ο πρωταγωνιστής.

Ο Μοντέρο, από την πρώτη μέρα φώναξε «παρών». Δεν έπαιζε 30 ή 35 λεπτά και όμως οι αριθμοί του, ήταν πάρα πολύ υψηλοί. Οι φίλοι της Βαλένθια άρχισαν να τον βάζουν στην καρδιά τους, με το μεγάλο «μπαμ» να γίνεται τον Ιούνιο του 2025. Για τα playoffs της Liga Endesa κόντρα στην Γκραν Κανάρια, έβαλε 36 πόντους και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του στην παράταση. Ο κόσμος τον αποθέωνε και στα ισπανικά μέσα, γράφανε: «δώστε του και το Miguelete (εμβληματικός πύργος της πόλης)».

Το παρατσούκλι «El Problema» το είχε από παλιά, μιας και ήταν μόνιμο... πρόβλημα για τις αντίπαλες άμυνες. Στη Βαλένθια «φούντωσε» αυτή η ονομασία και επιβεβαίωσε ότι δεν είναι τυχαίο που τον φωνάζουν έτσι.

Ο κόσμος έκανε τα πάντα για να τον κρατήσει

Οσο κυλούσε η περασμένη αγωνιστική περίοδος, ο Μοντέρο γινόταν από τα πιο «καυτά» ονόματα στην Ευρώπη. Ηταν δεδομένο ότι πολλοί σύλλογοι θα τον προσεγγίσουν, μιας και μιλάμε για ένα παιδί 23 χρονών με τεράστιο ταλέντο και ηγετικά χαρακτηριστικά μέσα στο παρκέ, παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Στους τελικούς του ισπανικού πρωταθλήματος, εκεί όπου η Βαλένθια έφτασε στην κατάκτηση, ο Δομινικανός ήταν το κεντρικό πρόσωπο. Οι Ισπανοί είχαν αφήσει στην... άκρη τους πανηγυρισμούς για τον τίτλο και τραγουδούσαν «Montero, quédate!», το οποίο σημαίνει «Μοντέρο μείνε».

Ο Γιαν, έφυγε, όμως άφησε πίσω μία μπασκετική οικογένεια που τον αγαπάει και σίγουρα θα τον υποδεχθεί με τον πιο όμορφο τρόπο στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Στις δύο σεζόν του με τη Βαλένθια στο ισπανικό πρωτάθλημα (2024-25 και 2025-26), ο Μοντέρο είχε κατά μέσο όρο 15,8 πόντους, 3,3 ριμπάουντ, 4,4 ασίστ και 1,2 κλεψίματα σε 23,1 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, με 54,1% στα δίποντα, 38,6% στα τρίποντα και 88,5% στις ελεύθερες βολές.

Στη EuroLeague είχε κατά μέσο όρο 14,4 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4,8 ασίστ και 1,1 κλεψίματα σε 23 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, με δείκτη αξιολόγησης (PIR) 17,9.

Τα ατομικά βραβεία του Μοντέρο όσο ήταν στη Βαλένθια

Καλύτερη Πεντάδα της EuroLeague: 2026

MVP των Playoffs της EuroLeague: 2026

Καλύτερος Νέος Παίκτης της EuroLeague (Rising Star): 2026

Καλύτερη Πεντάδα του EuroCup: 2025

Καλύτερος Νέος Παίκτης του EuroCup (Rising Star): 2025

MVP των τελικών της Liga ACB: 2026

2 φορές μέλος της Καλύτερης Πεντάδας της Liga ACB: 2025, 2026