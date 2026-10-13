Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Παρτίζαν με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να επιστρέφει στη δράση και ο Ολυμπιακός θα παίξει με όλα του τα... όπλα για το διπλό στη Βαλένθια.

Την Τρίτη (13/10) οι ομάδες της EuroLeague ρίχνονται στη «μάχη» της πέμπτης αγωνιστικής και της δεύτερης διαβολοβδομάδας της σεζόν. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να χαμογελά, αφού θα έχει στη διάθεσή του τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για τη δύσκολη αναμέτρηση με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι (13/10, 21:30, Live στο Gazzetta), ενώ ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με όλα τα «όπλα στη φαρέτρα του» στην έδρα της Βαλένθια (13/10, 22:00, Live στο Gazzetta), που μοιράζεται την κορυφή με το Τριφύλλι (4-0).

Παρτίζαν - Παναθηναϊκός

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει σπίτι του και στο απουσιολόγιό του βλέπει τους Γιάννη Κουζέλογλου, Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα και Ιάσωνα Βαρβαρίτη, που δεν έχουν ξεπεράσει ακόμη πλήρως τους τραυματισμούς τους. Ο Ζοτς τρίβει τα... χέρια του για την επιστροφή του Ερνανγκόμεθ, ο οποίος αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά.

Στο στρατόπεδο της Παρτίζαν, ο Πενιαρόγια, δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Μίταρ Μποσνιάκοβιτς, Ούρος Ντανίλοβιτς, Βάνια Μαρίνκοβιτς και Ντέρεκ Γουίλις, ενώ μπορεί να νιώθει ανακούφιση για την επάνοδο του Λαμάρ Στίβενς στην αγωνιστική δράση.

Βαλένθια - Ολυμπιακός

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του για τη δύσκολη αποστολή των Πειραιωτών στην Ιβηρική Χερσόνησο. Εκτός αποστολής έμειναν μόνο οι Πλώτας και Μπουρνελές. Οι Νυχτερίδες, θα αγωνιστούν επίσης χωρίς ελλείψεις, αφού και ο Μάριο Σέντ-Σουπερί, ξεπέρασε την ίωση, που τον ταλαιπώρησε.

Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις

Στην Κωνσταντινούπολη, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους υποδέχεται την αγαπημένη του Ζάλγκιρις Κάουνας και ο κόουτς της Φενέρ μπορεί να χαμογελά, αφού ο Αμερικανός σταρ, Σέιν Λάρκιν, αναμένεται να παίξει κανονικά. Αμφίβολοι οι Μπίτιμ και Μαχμούτογλου, οι οποίοι όμως έπαιξαν στο πρόσφατο ματς της τουρκικής λίγκας.

Στον αντίποδα, ο Τόμας Μασιούλις δεν υπολογίζει στους Καοντιρίτσι Ακομπούντου-Εχιόγκου, ο οποίος δεν ταξίδεψε στην Πόλη, αλλά και στον Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος, ο οποίος είναι τραυματίας. Αμφίβολος επίσης είναι και ο Σιρβίντις.

Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας

Στη Λιόν, η ομάδα του Τόνι Πάρκερ προέρχεται από μεγάλο διπλό στο Παρίσι, ενώ η αντίστοιχη του Ιμπόν Ναβάρο, υπέταξε με χαρακτηριστική άνεση την Ντουμπάι BC, στα Εμιράτα.

Για τους οικοδεσπότες, οριστικά εκτός έμεινε ο Μάθις Ντόσου-Γιόβο, ενώ υπάρχουν αμφιβολίες για τη συμμετοχή των Έντουιν Τζάκσον και ο Τάι Τάι Ουάσινγκτον. Ετοιμοπόλεμος είναι ο Μπεγκαρίν, που αποκτήθηκε πρόσφατα.

Οι Σέρβοι είναι ένα... νοσοκομείο, αφού θα στερηθούν τις υπηρεσίες των Γιόβαν Μπίκιτς, Εμπούκα Ιζούντου, Βόγιν Μεντάρεβιτς, Στέφαν Μιλιένοβιτς, Τζόναθαν Μότλεϊ, Αλέκσεϊ Νεντέλκοβιτς και Όγκνιεν Σιμιάνοβσκι. Ακόμη, οι Μπιέλιτς και Τζόυρισιτς είναι αμφίβολοι.

Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Για την ομάδα της Βαρκελώνης, τραυματίες είναι οι Γιοάν Μακουντού και Τζάστιν Μινάγια, ενώ αμφίβολος είναι επίσης ο Αμπντου Κονέ.

Για τους Ισραηλινούς του Κάτας, δεν υπάρχουν απουσίες, καθώς υπολογίζεται κανονικά και ο Ντι Μπαρτολομέο.

Αρμάνι Μιλάνο - Ρεάλ Μαδρίτης

Στη Βόρεια Ιταλία διασταυρώνουν τα ξίφη τους δύο ομάδες με ρεκόρ 1-3. Αμφότερες, θέλουν να δώσουν απαντήσεις εξαιτίας της κακής τους εκκίνησης. Για τους Μιλανέζους, αμφίβολοι είναι οι Φλακαντόρι και Ακέλε, ενώ για τους Μαδριλένους εκτός δράσης θα μείνουν οι Ουσμάν Γκαρούμπα και Γκάμπριελ Ντεκ, λόγω τραυματισμού. Αμφίβολοι είναι οι Σέρχιο Γιούλ, Γκαμπριέλε Προσίντα, Ολιβιέ Σαρ και Μαξ Σούλγκα.

Μπασκόνια - Ντουμπάι BC

Και οι δύο προέρχονται από εντός έδρας... χαστούκια και θέλουν «πάση θυσία» τη νίκη. Οι Βάσκοι δεν υπολογίζουν τον Μάρκους Χάουαρντ, ο οποίος είναι με το ένα... πόδι εκτός ομάδας και ο Πέδρο Σόουζα είναι αμφίβολος.

Ο Τσάβι Πακουάλ έχει πολλούς «πονοκεφάλους». Εκτός θα είναι οι Αβούντου Αμπάς, Τζάστιν Άντερσον, Μουχαμαντού Ζαϊτέ, Κέναν Καμένιας και Τόμισλαβ Βούτσκοβιτς, ενώ οι Τζανάν Μούσα και Κλέμεν Πρέπελιτς δεν είναι σίγουρο πως θα αγωνιστούν.