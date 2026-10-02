Η Βίρτους Μπολόνια με buzzer-beater του Καρ... εκτροχίασε τον Ολυμπιακό στην Ιταλία, ωστόσο ξεχωρίζει ένα στατιστικό που... πλήγωσε τους «ερυθρόλευκους» και το τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του.

Το buzzer-beater του Καρ... σκότωσε τον Ολυμπιακό στην Μπολόνια και του στέρησε την τρίτη του νίκη στη EuroLeague, με τη Βίρτους να πανηγυρίζει στο τέλος.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν μπόρεσε να βγάλει την τελευταία άμυνα στο φινάλε, με τον Καναδό γκαρντ των γηπεδούχων να χαρίζει στους Ιταλούς την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση.

Πέραν του νικητήριου καλαθιού στο φινάλε, η Βίρτους υπερτέρησε του Ολυμπιακού σε ένα στατιστικό που ξεχώρισε στην αναμέτρηση και το τόνισε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του.

Τα 41 ριμπάουντ της ομάδας του Μουμπρού εκ των οποίων τα 20 ήταν επιθετικά, αποτέλεσαν το στατιστικό του αγώνα που... πλήγωσε τους «ερυθρόλευκους» και έδωσαν μεγάλο προβάδισμα νίκης στον ιταλικό σύλλογο.

Αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στα ριμπάουντ των αντιπάλων τους λέγοντας:

«Είναι προφανές από τα 20 επιθετικά ριμπάουντ που είχαν και για εμάς ήταν ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς θα μπούμε. Αφήσαμε 33 πόντους στην πρώτη περίοδο, χωρίς να δώσουμε ούτε ένα φάουλ για να μην δεχθούμε lay up. Νομίζω ότι ήταν λες και ήρθαμε σε παιχνίδι επίδειξης».