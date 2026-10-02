Ο Μπράιαντ Ντάνστον φόρεσε ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού σε ματς EuroLeague, έπειτα από 11 χρόνια και έδειξε γιατί αποκτήθηκε από τους «ερυθρόλευκους».

Παρά την ήττα του Ολυμπιακού στην Μπολόνια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μπορεί να κρατήσει δύο θετικά. Την τρομερή εμφάνιση του Εμπάι Εντιάι, αλλά και την πολύ καλή παρουσία του Μπράιαντ Ντάνστον.

Ο 40χρονος σέντερ φόρεσε ξανά τη φανέλα των «ερυθρολεύκων» σε παιχνίδι EuroLeague, έπειτα από 11 χρόνια και έδειξε γιατί αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό. Ο Ντάνστον ήταν αλάνθαστος στον χρόνο που αγωνίστηκε και με την εμπειρία του, έδωσε αρκετές λύσεις, τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος του παρκέ.

Συγκεκριμένα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, έχοντας 6 πόντους (3/4 δίποντα, 75%), 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 τάπα σε 18:29 λεπτά συμμετοχής, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως δεν έκανε κανένα λάθος.

Ο Μπράινατ Ντάνστον στα 40 του, απέδειξε πως μπορεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό και να δώσει πολύτιμα λεπτά στο παρκέ, όταν δεν αγωνίζονται οι Μιλουτίνοφ, Χολ και ο Τζόουνς.