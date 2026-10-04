Μπαρτζώκας: «Τι να απαντήσω; Σ’ αυτούς που με βρίζουν επί σαράντα λεπτά;»

Διαβάστε όλα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Ηρακλή στο Ιβανώφειο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε πολλά μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο Ιβανώφειο αναφερόμενος σε σταρ, άμυνα, επιθετική λειτουργία αλλά και τα εναντίον του υβριστικά συνθήματα στο Ιβανώφειο.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» αξιολόγησε την απόδοση της ομάδας του, εστιάζοντας στην επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ ενώ καυτηρίασε την απόδοση του Ολυμπιακού στα τελευταία πέντε λεπτά. «Ξεκινήσαμε τη χρονιά με νίκη, δεν θέλαμε περιπέτειες και σε ιδιαίτερες συνθήκες. Σ’ ένα χαμηλοτάβανο γήπεδο, με πολύ φανατισμό και πολύ καπνό. Ξέραμε ότι έπρεπε να παίξουμε καλά αλλά το κάναμε στο δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο. Δεν μπήκαμε στο παιχνίδι στο πρώτο δεκάλεπτο και από το +20 κι έπειτα σταματήσαμε να τρέχουμε, να πασάρουμε και τους δίναμε την μπάλα στα χέρια. Είναι πολύ σημαντικό για μας το ότι επανήλθε ο Μιλουτίνοφ, κομβικό για την εξέλιξη της χρονιάς. Τώρα έχουμε 4-5 ημέρες μέχρι τον επόμενο αγώνα και με το πρόγραμμα που είχαμε, το ρεπό για τους παίκτες μοιάζει με… Θείο δώρο. Τους καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να υπάρχει πάντα το κίνητρο», είπε.

Εκεί ρωτήθηκε για το time out που άναψε τα αίματα, κυρίως όμως ότι πριν από αυτό είχε προειδοποιήσει τους παίκτες για τη χαλαρότητά τους. «Τι να απαντήσω; Σ’ αυτούς που με βρίζουν επί σαράντα λεπτά; Να μου πει κάτι ένας νορμάλ άνθρωπος, να απαντήσω. Ουδέποτε πρόσβαλα ή δεν έδειξα σεβασμό σ’ έναν σύλλογο και φυσικά στον Ζόραν. Οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να συνεχίσουν να παίζουν ανεξαρτήτως του σκορ. Το είπα πέντε συνεχόμενες φορές. Έχω αποδείξει ότι σέβομαι κάθε σύλλογο. Ταυτόχρονα όμως είμαι υπεύθυνος γι’ αυτή την ομάδα, πληρώνομαι από τον σύλλογο και η ομάδα πρέπει να τον εκπροσωπεί σωστά. Είμαι απαιτητικός και δεν θέλω να βλέπω μια πεντάδα παικτών να κάνει αγγαρεία στο γήπεδο γιατί άλλη είναι η δουλειά μας».

Σε ερώτηση για την αμυντική λειτουργία της ομάδας του και τη βελτίωση που παρουσίασε, εξήγησε σχετικά… «πρέπει να δουλέψουμε αρκετά και να πείσουμε τους νέους παίκτες για τους νέους αμυντικούς κανόνες στους οποίους πρέπει να προσαρμοστούν αλλά και για τη συνέπειά τους. Μέσα από την επιμονή και τη συνέπεια έρχεται η αμυντική σταθερότητα. Πολλές φορές οι νέοι παίκτες αποφασίζουν βάσει των προηγούμενων φιλοσοφιών. Το καταλαβαίνω αλλά έτσι έρχεται η σύγχυση. Έχουν έρθει όμως σε μια ομάδα η οποία λειτουργεί διαφορετικά. Οι δε παίκτες που πέρυσι πήραν την Ευρωλίγκα, το Πρωτάθλημα και φέτος το Σούπερ Καπ και γενικώς ολοκλήρωσαν μια χρονιά ως Πρωταθλητές πρέπει επίσης να καταλάβουν ότι έχουμε μια χρονιά γεμάτη απαιτήσεις και υψηλές προσδοκίες. Προφανώς απαιτείται αμυντική προσήλωση και συνέπεια από το πέντε εναντίον πέντε έως το δύο εναντίον δύο. Δεν είναι λοιπόν ότι μας λείπει ο Ουόκαπ ή άλλος παίκτες αλλά χρειαζόμαστε χρόνο και δουλειά για να αποκτήσουμε όλοι την ίδια φιλοσοφία αλλά θα τα καταφέρουμε», είπε και συμπλήρωσε.

«Είναι κάτι που περίμενα πριν αρχίσει η χρονιά. Με ρωτήσατε για τον Μακ Ιντάιρ. Δεν λέω ποτέ σ’ έναν παίκτη να σουτάρει ή όχι. Πάντα απαιτώ να κυκλοφορήσει η μπάλα και τα σουτ που παίρνουμε να είναι μέσα από τη σωστή λειτουργία. Το αν θα μπει ή όχι είναι άλλο θέμα. Τα περισσότερα σουτ που παίρνουμε είναι μαρκαρισμένα κι αυτό ίσως να είναι απόρροια του επιθετικού ταλέντου ή της υπερβολικής αυτοπεποίθησης. Πρέπει να δημιουργούμε περισσότερα σποτ απ σουτ και γενικώς να έχουμε καλύτερη λειτουργία μειώνοντας παράλληλα τα λάθη. Το ξαναλέω όμως ότι περίμενα ότι θα αντιμετωπίσω τέτοια προβλήματα γιατί κάναμε προετοιμασία με τόσες απουσίες (διεθνείς και τραυματίες) έχοντας διαδοχικούς αγώνες και ξεκινώντας τους επίσημους από το Ντουμπάι. Παίζουμε επίσης μακριά από το σπίτι μας. Η φετινή χρονιά θα είναι δύσκολη, ειδικά έως τη στιγμή που θα μπούμε στο ΣΕΦ. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα θα πρέπει να είναι συμπαγής».

Εκεί ρωτήθηκε για την απόδοση του Εντιάι. «Κάποιοι πιστεύουν ότι οι ομάδες γίνονται μόνο με σταρ. Δεν είναι έτσι. Το σημαντικότερο σε μια ομάδα είναι να παρουσιάζεται συμπαγής. Όσες ομάδες είχαν μόνο σταρ, απέτυχαν. Εμείς στα προηγούμενα χρόνια είχαμε παιδιά όπως ο Φαλ, ο Ουόκαπ, ο Μακ Κίσικ οι οποίοι ως χαρακτήρες και συμπεριφορές δεν ήταν σταρ αλλά ήταν εξαιρετικά σημαντικοί παίκτες για τη χημεία της ομάδας».