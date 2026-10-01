Η βαθμολογία της Euroleague: Έπεσε από την κορυφή ο Ολυμπιακός

Δείτε τη βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Βίρτους.

Η Χάποελ βύθισε τη Ρεάλ στις 3 σερί ήττες στη Εuroleague και ανέβηκε στο 2-1. Ο Ερυθρός Αστέρας άντεξε στο τέλος, επικράτησε με 77-72 της Εφές και πήγε στο 1-2. Τέλος ο Ολυμπιακός μετά από μια σκληρή μάχη στην έδρα της Bίρτους ηττήθηκε με 96-94 εξαιτίας ενός μεγάλου off balance buzzer beater τριπόντου του Καρ.

Η βαθμολογία

Παναθηναϊκός 2-0 Φενέρ 2-0 Παρτίζαν 2-0 Βαλένθια 2-0 Ντουμπάι 2-0 Ολυμπιακός 2-1 Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1 Ζάλγκιρις 1-1 Mπάγερν 1-1 Μπαρτσελόνα 1-1 Μπεσίκτας 1-1 Βιλερμπάν 1-1 Αρμάνι Μιλάνο1-1 Βίρτους Μπολόνια 1-2 Ερυθρός Αστέρας 1-2 Αναντολού Εφές 1-2 Μπασκόνια 0-2 Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-2 Παρί 0-2 Ρεάλ Μαδρίτης 0-3

Τα αποτελέσματα

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου

Χάποελ - Ρεάλ Μαδρίτης 102-98

Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές 77-72

Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός 96-94

96-94 21:45 Παρί - Ζάλγκιρις Κάουνας

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου

20:00 Μπεσίκτας - Μπαρτσελόνα

20:45 Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι

21:00 Μπάγερν - Παρτίζαν

21:00 Βιλερμπάν - Βαλένθια

21:15 Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ

- Μακάμπι Τελ Αβίβ 21:30 Μπασκόνια - Αρμάνι Μιλάνο

Η επόμενη αγωνιστική (7-8-9/10)

7/10

Παρί - Βιλερμπάν 21:45

8/10

Ντουμπάι - Ερυθρός 19:00

Μακάμπι - Αρμάνι 19:00

Μπάγερν - Βίρτους 21:00

Παναθηναϊκός - Φενέρ 21:15

Βαλένθια - Χάποελ 21:30

Ρεάλ - Παρτίζαν 21:45

9/10

Ολυμπιακός - Εφές 21:15

Μπαρτσελόνα - Ζάλγκιρις 21:30

Μπασκόνια - Μπεσίκτας 21:30