Η βαθμολογία της Euroleague: Έπεσε από την κορυφή ο Ολυμπιακός
Η Χάποελ βύθισε τη Ρεάλ στις 3 σερί ήττες στη Εuroleague και ανέβηκε στο 2-1. Ο Ερυθρός Αστέρας άντεξε στο τέλος, επικράτησε με 77-72 της Εφές και πήγε στο 1-2. Τέλος ο Ολυμπιακός μετά από μια σκληρή μάχη στην έδρα της Bίρτους ηττήθηκε με 96-94 εξαιτίας ενός μεγάλου off balance buzzer beater τριπόντου του Καρ.
Η βαθμολογία
- Παναθηναϊκός 2-0
- Φενέρ 2-0
- Παρτίζαν 2-0
- Βαλένθια 2-0
- Ντουμπάι 2-0
- Ολυμπιακός 2-1
- Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1
- Ζάλγκιρις 1-1
- Mπάγερν 1-1
- Μπαρτσελόνα 1-1
- Μπεσίκτας 1-1
- Βιλερμπάν 1-1
- Αρμάνι Μιλάνο1-1
- Βίρτους Μπολόνια 1-2
- Ερυθρός Αστέρας 1-2
- Αναντολού Εφές 1-2
- Μπασκόνια 0-2
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-2
- Παρί 0-2
- Ρεάλ Μαδρίτης 0-3
Τα αποτελέσματα
Πέμπτη 1 Οκτωβρίου
- Χάποελ - Ρεάλ Μαδρίτης 102-98
- Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές 77-72
- Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός 96-94
- 21:45 Παρί - Ζάλγκιρις Κάουνας
Παρασκευή 2 Οκτωβρίου
- 20:00 Μπεσίκτας - Μπαρτσελόνα
- 20:45 Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι
- 21:00 Μπάγερν - Παρτίζαν
- 21:00 Βιλερμπάν - Βαλένθια
- 21:15 Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ
- 21:30 Μπασκόνια - Αρμάνι Μιλάνο
Η επόμενη αγωνιστική (7-8-9/10)
7/10
Παρί - Βιλερμπάν 21:45
8/10
Ντουμπάι - Ερυθρός 19:00
Μακάμπι - Αρμάνι 19:00
Μπάγερν - Βίρτους 21:00
Παναθηναϊκός - Φενέρ 21:15
Βαλένθια - Χάποελ 21:30
Ρεάλ - Παρτίζαν 21:45
9/10
Ολυμπιακός - Εφές 21:15
Μπαρτσελόνα - Ζάλγκιρις 21:30
Μπασκόνια - Μπεσίκτας 21:30
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