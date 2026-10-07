Λιγότερα από δύο χιλιάδες εισιτήρια έχουν απομείνει για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Εφές στη Sunel Arena.

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το πρώτο του φετινό εντός έδρας παιχνίδι. Με τις εργασίες να συνεχίζονται στο ΣΕΦ προκειμένου να είναι έτοιμο για να επιστρέψει η ομάδα, οι Πειραιώτες θα δώσουν τα παιχνίδια τους στη Sunel Arena.

Την Παρασκευή (09/10, 21:15), οι πρωταθλητές Ευρώπης, θα υποδεχθούν την Αναντολού Εφές στα Άνω Λιόσια. Στόχος η επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα στην Ευρώπη, μετά την ήττα από τη Βίρτους στην Μπολόνια.

Για την αναμέτρηση με την Εφές, έχουν απομείνει 1800 εισιτήρια και οι φίλοι του Ολυμπιακού αναμένεται να δώσουν βροντερό παρών.