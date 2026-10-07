Ολυμπιακός: Λιγότερα από 2 χιλιάδες διαθέσιμα εισιτήρια για Εφές

Ολυμπιακός: Λιγότερα από 2 χιλιάδες διαθέσιμα εισιτήρια για Εφές

Ολυμπιακός: Λιγότερα από 2 χιλιάδες διαθέσιμα εισιτήρια για Εφές
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Λιγότερα από δύο χιλιάδες εισιτήρια έχουν απομείνει για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Εφές στη Sunel Arena.

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το πρώτο του φετινό εντός έδρας παιχνίδι. Με τις εργασίες να συνεχίζονται στο ΣΕΦ προκειμένου να είναι έτοιμο για να επιστρέψει η ομάδα, οι Πειραιώτες θα δώσουν τα παιχνίδια τους στη Sunel Arena.

Την Παρασκευή (09/10, 21:15), οι πρωταθλητές Ευρώπης, θα υποδεχθούν την Αναντολού Εφές στα Άνω Λιόσια. Στόχος η επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα στην Ευρώπη, μετά την ήττα από τη Βίρτους στην Μπολόνια.

Για την αναμέτρηση με την Εφές, έχουν απομείνει 1800 εισιτήρια και οι φίλοι του Ολυμπιακού αναμένεται να δώσουν βροντερό παρών.

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     