Ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από τη Βίρτους Μπολόνια για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague και με τον Καρ να σκοράρει στο φινάλε, γνώρισε την ήττα με 96-94.

Ο Ολυμπιακός έφτασε μία ανάσα από το 3/3 στη EuroLeague, αλλά δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βίρτους. Με buzzer beater τρίποντο του Καρ, η Μπολόνια έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα με 96-94 για την τρίτη αγωνιστική.

Ο Καρ ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης της ομάδας του στο ματς (όχι μόνο λόγω του νικητήριου τρίποντου), καθώς είχε 22 πόντους, 3 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 1 λάθος σε 24 λεπτά. Για τον Ολυμπιακό ξεχώρισε ο Εμπάι Εντιάι με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ, ο Βεζένκοβ με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ και ο Ντόρσεϊ με 22 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Οι «ερυθρόλευκοι» που έχουν πλέον 2-1 στη EuroLeague, θα ετοιμαστούν για το πρώτο τους εντός έδρας παιχνίδι, όπου θα υποδεχθούν την Εφές την επόμενη εβδομάδα.

Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός: Ο αγώνας

Ο Βεζένκοβ είχε πετύχει με τρίποντο το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τη Βίρτους να απαντάει με τρίποντο του Καρ και δίποντο του Μουρ για το 5-3 στο 08:40. Στο 06:15 ο Έντουαρντς είχε κάνει το 13-11, με τον Βεζένκοβ να σκοράρει πέντε πόντους, για το 16-13 του Ολυμπιακού. Με επιμέρους σκορ 11-3, οι Ιταλοί είχαν περάσει μπροστά με 29-25 στο 02:13. Με το πέμπτο του τρίποντο (5/5) ο Ντόρσεϊ και με κάρφωμα του Τζόουνς, είχε γίνει το 30-29, ωστόσο στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, η Βίρτους είχε το προβάδισμα με 33-30.

Οι Φουρνιέ (τρίποντο) και Μοντέρο (δίποντο), είχαν σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Καρ να απαντάει με δίποντο για το 35-35 στο 07;33. Με τέσσερα δίποντα, ο Ολυμπιακός είχε κάνει το 43-35 στο 05:59, ωστόσο με επιμέρους σκορ 14-2 από το 05:34 (Ντιαρά) μέχρι το 02:24 (Καρ), είχε περάσει μπροστά με 49-45. Με γκολ-φάουλ του Φουρνιέ και δίποντο του Βεζένκοβ, οι πρωταθλητές Ευρώπης είχαν πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 50-49.

Ο Ντιαρά είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Βεζένκοβ να απαντάει με δίποντο για το 52-51. Με επιμέρους σκορ 7-2, η Μπολόνια είχε περάσει μπροστά με 58-54 στο 06:37. Οι Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ είχαν σκοράρει για το 58-59, όμως οι γηπεδούχοι, με σερί 7-0, είχαν κάνει το 65-59 στο 04:53. Με επιμέρους σκορ 7-2 από το 02:22 (Ντόρσεϊ) μέχρι τα 00:28 (Βεζένκοβ), ο Ολυμπιακός είχε μειώσει στο καλάθι (72-70), όμως με τρίποντο του Φρέιζιερ, η Βίρτους είχε το προβάδισμα με 75-70 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά την τέταρτη περίοδο, με σερί 10-0 (οχτώ πόντοι ο Εντιάι) για το 80-75, με τον Μουρ να απαντάει με τρίποντο για το 80-78 στο 08:05. Με βολή του Ντόρσεϊ και δίποντο του Εντιάι, είχε γίνει το 85-80, με τους γηπεδούχους απαντάνε με δύο δίποντα για το 84-85 στο 04:00. Ο Εντιάι είχε κάνει το 89-86, όμως με πέντε πόντους, η Βίρτους είχε περάσει μπροστά με 91-89 στο 01:03. Ο Ντιαρά είχε σκοράρει για το 93-92 στα 00:15, όμως με lay up του Μοντέρο, είχε κάνει το 94-93. Με buzzer beater τρίποντο ο Καρ, έδωσε τη νίκη στη Βίρτους με 96-94.

Τα δεκάλεπτα: 33-30, 49-50, 75-70, 96-94