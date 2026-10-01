O Eρυθρός Αστέρας επικράτησε της Εφές με 77-72 και πήρε την πρώτη νίκη στη Euroleague. Άτυχος ο Μάικ Τζέιμς που τραυματίστηκε.

Το πρώτο του ροζ φύλλο αγώνα στη Εuroleague πήρε ο Ερυθρός Αστέρας. Οι Σέρβοι ανέβηκαν στο 1-2, αφού άντεξαν και επικράτησαν με της Εφές. Άτυχη στιγμή στο ματς ο τραυματισμός του Μάικ Τζέιμς που αποχώρησε με φορείο και υπάρχουν φόβοι για ζημιά στον αχίλλειο. Έπεσε στο 1-2 η ομάδα του Λάσο.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Μονέκε με 18 πόντους, ο Κάρτερ ήταν κομβικός στο τέλος και μέτρησε 11. Δεν έφτασαν οι 17 πόντοι του Λόιντ στην Εφές που δεν πήρε καλές αποφάσεις στο τέλος.

🚨🚨Probable rupture of the Achilles tendon for Mike James. We are waiting for the official exams in the next hours…#EuroLeague #AnadoluEfes #Efes pic.twitter.com/gONGZE63lo — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) October 1, 2026

Ερυθρός Αστέρας - Εφές: Το ματς

Με τέσσερις πόντους του Τζέιμς, η Εφές πέρασε μπροστά με 7-10 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Τζόουνς μείωσε σε 15-16 για την ομάδα του Ιτούδη στο 8', ενώ ο Κράμερ ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το 19-21 στο τέλος της περιόδου.

Οι Σέρβοι πήραν το προβάδισμα στο σκορ στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με τον Νουόρα να κάνει το 24-22. Kαμιά από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να ξεφύγει στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μάικ Τζέιμς ήταν εκείνος που μίλησε τελευταίος γράφοντας το 37-36, πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο ημίχρονο η στιγμή που επισκίασε τα πάντα ήταν ο τραυματισμός του Μάικ Τζέιμς που έφυγε με φορείο από το γήπεδο και υπάρχουν φόβοι για ζημιά στον αχίλλειο.

Μετά το σοκ, η Εφές πάτησε γκάζι και έφυγε με 7 πόντους χάρη στον Λόιντ που έκανε το 63-56. Το ματς ήταν θρίλερ, με τον Μονέκε να σκοράρει για το 63-59 στο 36'. Ο Σάριτς σκόραρε για το 73-70 στο 39'. Ο Κάρτερ που ανέλαβε δράση στο τέλος, με δύο βολές έκανε το 75-71 και κλειδωσε τη νίκη των Σέρβων.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… ο Ερυθρός Αστέρας πήρε καλύτερες αποφάσεις στο τέλος, ενώ η Εφές σούταρε με 6/25 τρίποντα.

MVP O… Μονέκε με 18 πόντους και 7 ριμπάουντ. Κορυφαίος.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Κάρτερ με σημαντικά καλάθια και βολές στο τέλος και είχε 11 πόντους με 3 ασίστ, ενώ Νουόρα με 12 πόντους και 5 ριμπάουντ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Λόιντ είχε 17 πόντους με 7 ριμπάουντ και πάλεψε.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Κάι Τζόουνς που έμεινε άποντος.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα 4 επιθετικά ριμπάουντ του Μονέκε

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 37-36, 56-53, 77-72

Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 J. Motley 06:53 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 +4 3 1 C. Jones 08:38 1 0/4 0% 0/3 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 0 0 4 1 1 0 0 -3 0 2 S. Miljenovic 03:05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 1 0 +2 2 3 N. Weiler-Babb * 24:38 2 1/8 12.5% 1/4 25% 0/4 0% 0/0 0% 1 4 5 2 2 0 2 0 +4 3 6 J. Butler 09:25 3 2/6 33.3% 1/2 50% 0/4 0% 1/1 100% 0 2 2 1 3 0 0 0 +5 -2 11 T. Carter * 19:52 11 3/7 42.9% 1/4 25% 2/3 66.7% 3/4 75% 0 2 2 3 1 1 1 0 +4 13 13 O. Dobric * 21:25 10 4/12 33.3% 3/6 50% 1/6 16.7% 1/2 50% 2 5 7 1 2 0 4 0 +4 14 15 E. Izundu * 18:04 2 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 1 3 4 1 3 3 1 0 -5 -1 33 J. Nwora 21:01 12 5/9 55.6% 4/6 66.7% 1/3 33.3% 1/3 33.3% 1 4 5 0 1 3 0 0 9 37 S. Ojeleye * 23:28 9 2/4 50% 2/3 66.7% 0/1 0% 5/7 71.4% 1 3 4 2 4 1 0 0 +2 12 44 D. Kramer 19:50 9 4/4 100% 2/2 100% 1/2 50% 2/2 100% 0 4 4 1 3 2 0 0 8 95 C. Moneke 23:41 18 7/12 58.3% 4/8 50% 3/4 75% 1/2 50% 4 3 7 1 3 2 1 0 +8 17 Team/Coaches 2 0 2 0 0 0 2 TOTAL 200 77 27/61 44.3% 19/42 45.2% 8/28 28.6% 15/23 65.2% 12 31 43 17 23 13 10 3 +25 80