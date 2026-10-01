Ερυθρός Αστέρας - Εφές 77-72: Άνοιξε λογαριασμό με Μονέκε-Κάρτερ, αγωνία για Τζέιμς
Το πρώτο του ροζ φύλλο αγώνα στη Εuroleague πήρε ο Ερυθρός Αστέρας. Οι Σέρβοι ανέβηκαν στο 1-2, αφού άντεξαν και επικράτησαν με της Εφές. Άτυχη στιγμή στο ματς ο τραυματισμός του Μάικ Τζέιμς που αποχώρησε με φορείο και υπάρχουν φόβοι για ζημιά στον αχίλλειο. Έπεσε στο 1-2 η ομάδα του Λάσο.
Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Μονέκε με 18 πόντους, ο Κάρτερ ήταν κομβικός στο τέλος και μέτρησε 11. Δεν έφτασαν οι 17 πόντοι του Λόιντ στην Εφές που δεν πήρε καλές αποφάσεις στο τέλος.
🚨🚨Probable rupture of the Achilles tendon for Mike James. We are waiting for the official exams in the next hours…#EuroLeague #AnadoluEfes #Efes pic.twitter.com/gONGZE63lo— Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) October 1, 2026
Ερυθρός Αστέρας - Εφές: Το ματς
Με τέσσερις πόντους του Τζέιμς, η Εφές πέρασε μπροστά με 7-10 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Τζόουνς μείωσε σε 15-16 για την ομάδα του Ιτούδη στο 8', ενώ ο Κράμερ ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το 19-21 στο τέλος της περιόδου.
Οι Σέρβοι πήραν το προβάδισμα στο σκορ στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με τον Νουόρα να κάνει το 24-22. Kαμιά από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να ξεφύγει στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μάικ Τζέιμς ήταν εκείνος που μίλησε τελευταίος γράφοντας το 37-36, πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια.
Στο δεύτερο ημίχρονο η στιγμή που επισκίασε τα πάντα ήταν ο τραυματισμός του Μάικ Τζέιμς που έφυγε με φορείο από το γήπεδο και υπάρχουν φόβοι για ζημιά στον αχίλλειο.
Μετά το σοκ, η Εφές πάτησε γκάζι και έφυγε με 7 πόντους χάρη στον Λόιντ που έκανε το 63-56. Το ματς ήταν θρίλερ, με τον Μονέκε να σκοράρει για το 63-59 στο 36'. Ο Σάριτς σκόραρε για το 73-70 στο 39'. Ο Κάρτερ που ανέλαβε δράση στο τέλος, με δύο βολές έκανε το 75-71 και κλειδωσε τη νίκη των Σέρβων.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… ο Ερυθρός Αστέρας πήρε καλύτερες αποφάσεις στο τέλος, ενώ η Εφές σούταρε με 6/25 τρίποντα.
MVP O… Μονέκε με 18 πόντους και 7 ριμπάουντ. Κορυφαίος.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Κάρτερ με σημαντικά καλάθια και βολές στο τέλος και είχε 11 πόντους με 3 ασίστ, ενώ Νουόρα με 12 πόντους και 5 ριμπάουντ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Λόιντ είχε 17 πόντους με 7 ριμπάουντ και πάλεψε.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Κάι Τζόουνς που έμεινε άποντος.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα 4 επιθετικά ριμπάουντ του Μονέκε
Τα δεκάλεπτα: 19-21, 37-36, 56-53, 77-72
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|T. Carter *
|19:52
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|3/7
|42.9%
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|4/12
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|1/6
|16.7%
|1/2
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|2
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|D. Kramer
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|C. Moneke
|23:41
|18
|7/12
|58.3%
|4/8
|50%
|3/4
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|27/61
|44.3%
|19/42
|45.2%
|8/28
|28.6%
|15/23
|65.2%
|12
|31
|43
|17
|23
|13
|10
|3
|+25
|80
|Anadolu Efes Istanbul
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|Players
|3
|J. Loyd
|23:47
|17
|5/8
|62.5%
|2/3
|66.7%
|3/5
|60%
|4/4
|100%
|1
|6
|7
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|28
|4
|S. Yusta
|08:56
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|0
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|2
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|0
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|-3
|5
|D. Saric *
|24:19
|13
|5/8
|62.5%
|5/7
|71.4%
|0/1
|0%
|3/5
|60%
|1
|9
|10
|1
|4
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|18
|11
|D. Russell
|12:28
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|1/5
|20%
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|0%
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|33.3%
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|1
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|15
|P. Dozier
|13:25
|4
|2/8
|25%
|2/5
|40%
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|2
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|C. Malcolm *
|23:51
|5
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|0
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|3
|4
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|0
|1
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|10
|20
|B. Fernando *
|23:14
|4
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|1
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|5
|2
|0
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|4
|24
|E. Osmani
|16:41
|2
|1/5
|20%
|1/4
|25%
|0/1
|0%
|0/0
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|4
|2
|6
|1
|4
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|-10
|1
|32
|M. Strazel *
|22:55
|13
|4/12
|33.3%
|2/6
|33.3%
|2/6
|33.3%
|3/4
|75%
|1
|1
|2
|1
|3
|2
|1
|0
|-3
|5
|33
|E. Yilmaz
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|0/0
|0%
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|0
|0
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|55
|M. James *
|22:30
|11
|4/13
|30.8%
|4/9
|44.4%
|0/4
|0%
|3/3
|100%
|0
|1
|1
|3
|2
|2
|0
|0
|+2
|4
|88
|K. Jones
|07:54
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|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
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|2
|3
|5
|0
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|-2
|7
|Team/Coaches
|0
|3
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|TOTAL
|200
|72
|26/67
|38.8%
|20/42
|47.6%
|6/25
|24%
|14/18
|77.8%
|13
|33
|46
|18
|23
|18
|7
|0
|-25
|81
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