Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε μία ανάρτηση με φωτογραφίες από το διήμερο συνέδριο της EuroLeague στο Κόμο.

Τα βλέμματα είχαν στραφεί στο Κόμο, εκεί όπου διεξήχθη ένα διήμερο συνέδριο της EuroLeague, το οποίο ήταν ιστορικό. Οι μεγαλομέτοχοι των ομάδων της λίγκας, βρέθηκαν εκεί προκειμένου να παρθούν σημαντικές αποφάσεις που αφορά το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, έκανε μία ανάρτηση στα social media, με φωτογραφίες από αυτό το event. Η στάση των «ερυθρόλευκων» στην πρόταση του NBA, ήταν ξεκάθαρη, μιας και απάντησαν αρνητικά, όμως έγινε ομόφωνα από όλες τις ομάδες.