EuroLeague: Το TOP-10 της 2ης αγωνιστικής
Μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής στη EuroLeague, η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστό το TOP-10.
Ξεχώρισε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις των αγώνων, με την κορυφή να ανήκει στον Κάι Τζόουνς, που κάρφωσε εμφατικά στην αναμέτρηση της Έφες κόντρα στη Ρεάλ.
Στο νούμερο δύο μπήκε ο Μόουζες Ράιτ, πραγματοποιώντας δυναμικό κάρφωμα με τα δύο χέρια, ενώ την τριάδα έκλεισε ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ. Πιο χαμηλά, στο νούμερο επτά μπήκε το εντυπωσιακό κάρφωμα του Λεσόρ, ενώ στις θέσεις τέσσερα και έξι, ξεχώρισαν τα καρφώματα των παικτών του Ολυμπιακού, Τζόουνς και Χολ.
Δείτε το TOP-10:
Ain't no signs of slowing down, Round 2 was filled with highlights! ⚡️— EuroLeague (@EuroLeague) October 1, 2026
Check out the TOP 10 best plays from Round 2 ⬇️
Top Plays of the Round I @etihad pic.twitter.com/gabB4cNnH0
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