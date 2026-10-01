EuroLeague: Το TOP-10 της 2ης αγωνιστικής

Παναγιώτης Αρταβάνης
EuroLeague: Το TOP-10 της 2ης αγωνιστικής
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Η EuroLeague έκανε γνωστό το TOP-10 της 2ης αγωνιστικής, ξεχωρίζοντας τις πιο εντυπωσιακές φάσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής στη EuroLeague, η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστό το TOP-10.

Ξεχώρισε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις των αγώνων, με την κορυφή να ανήκει στον Κάι Τζόουνς, που κάρφωσε εμφατικά στην αναμέτρηση της Έφες κόντρα στη Ρεάλ.

Στο νούμερο δύο μπήκε ο Μόουζες Ράιτ, πραγματοποιώντας δυναμικό κάρφωμα με τα δύο χέρια, ενώ την τριάδα έκλεισε ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ. Πιο χαμηλά, στο νούμερο επτά μπήκε το εντυπωσιακό κάρφωμα του Λεσόρ, ενώ στις θέσεις τέσσερα και έξι, ξεχώρισαν τα καρφώματα των παικτών του Ολυμπιακού, Τζόουνς και Χολ.

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Δείτε το TOP-10:

@Photo credits: eurokinissi
     

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