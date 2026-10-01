Με τέσσερα παιχνίδια συνεχίζεται η σημερινή (01/10) δράση της EuroLeague. Δείτε τις ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων.

Η 3η αγωνιστική της EuroLeague βρίσκεται προ των πυλών, με τέσσερις αναμετρήσεις να είναι προγραμματισμένες για σήμερα (01/10).

Το πρώτο χρονιά ματς είναι αυτό της Χάποελ Τελ Αβίβ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, με ώρα έναρξης στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το NovaSport 4.

Δύο ώρες αργότερα, ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται την Αναντολού Εφές στη Σερβία, σε ζωντανή μετάδοση από το NovaSports 5.

Στις 21:30 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Ιταλία κόντρα στη Βίρτους (LIVE από το Gazzetta), ζωντανά από το NovaSports Prime.

Στο ματς που κλείνει το σημερινό (01/10) πρόγραμμα, η Παρί φιλοξενεί τη Ζάλγκιρις στις 21:45 με απευθείας μετάδοση από το NovaSports 4.

Αναλυτικά: