EuroLeague: Πού θα δείτε τα σημερινά (01/10) παιχνίδια
Η 3η αγωνιστική της EuroLeague βρίσκεται προ των πυλών, με τέσσερις αναμετρήσεις να είναι προγραμματισμένες για σήμερα (01/10).
Το πρώτο χρονιά ματς είναι αυτό της Χάποελ Τελ Αβίβ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, με ώρα έναρξης στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το NovaSport 4.
Δύο ώρες αργότερα, ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται την Αναντολού Εφές στη Σερβία, σε ζωντανή μετάδοση από το NovaSports 5.
Στις 21:30 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Ιταλία κόντρα στη Βίρτους (LIVE από το Gazzetta), ζωντανά από το NovaSports Prime.
Στο ματς που κλείνει το σημερινό (01/10) πρόγραμμα, η Παρί φιλοξενεί τη Ζάλγκιρις στις 21:45 με απευθείας μετάδοση από το NovaSports 4.
Αναλυτικά:
- 19:00: Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης (NovaSport 4)
- 21:00: Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές (NovaSports 5)
- 21:30: Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός (NovaSports Prime)
- 21:45: Παρί - Ζάλγκιρις (NovaSports 4)
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