Στόχος του Ολυμπιακού η τρίτη σερί νίκη!

Ο Ολυμπιακός δίνει το τρίτο του σερί εκτός έδρας παιχνίδι στη Euroleague, αυτή τη φορά στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια και στοχεύει σε άλλη μία νίκη.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα τους απέναντι στην Μπασκόνια 106-89, δυσκολεύτηκαν σαφώς παραπάνω στο Κάουνας με αντίπαλο τη Ζαλγκίρις την Τρίτη (29/09).

Στα κρίσιμα σημεία όμως μίλησαν οι προσωπικότητες, όπως αυτή του Φουρνιέ, και ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 93-91. Ο Γάλλος ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 19 πόντους, πετυχαίνοντας δύο σερί τρίποντα στο τέλος που καθόρισαν και το ματς.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έδειξε χαρακτήρα απέναντι σε μία Ζαλγκίρις που έχει μεγάλη ποιότητα και σκληράδα στο ρόστερ της. Έχοντας ένα δύσκολο πρόγραμμα στο ξεκίνημα, ο Ολυμπιακός έχει κάνει μία ιδανική αρχή και μπορεί να ολοκληρώσει τη «διαβολοβδομάδα» με άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα. Η νίκη του με χάντικαπ -8,5 Πόντων βρίσκεται σε απόδοση 1.92 στη Novibet.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης έχουν ξεπεράσει τους 90 πόντους και στα δύο παιχνίδια που έχουν δώσει έως τώρα. Η ποιότητα στην επίθεσή τους είναι εμφανής και πλέον υπάρχουν πολλοί παίκτες που μπορούν να προσφέρουν και στις δύο πλευρές του παρκέ. Η επιλογή Over 170.5 Πόντοι προσφέρεται σε απόδοση 1.88 στη Novibet.

Η ομάδα του Πειραιά έχει χτίσει μάλιστα μία τρομερή παράδοση απέναντι στην Μπολόνια, μετρώντας 11 νίκες σε 12 αναμετρήσεις. Οι Ιταλοί ήλπιζαν σε μία καλύτερη αρχή στη διοργάνωση, καθώς μετρούν δύο ήττες στα ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια που έχουν δώσει.

Στην Κωνσταντινούπολη ηττήθηκαν με 78-68 από τη Φενερμπαχτσέ ενώ στο ιταλικό ντέρμπι με την Αρμάνι, «πληγώθηκαν» στο τέλος από ένα καλάθι του Χολ. Έχουν και πάλι δύσκολο έργο με αντίπαλο τον Ολυμπιακό και γνωρίζουν ότι είναι το αουτσάιντερ.

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