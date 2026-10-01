EuroLeague: MVP της 2ης αγωνιστικής ο Μπράιαντ

EuroLeague: MVP της 2ης αγωνιστικής ο Μπράιαντ

Παναγιώτης Αρταβάνης
EuroLeague: MVP της 2ης αγωνιστικής ο Μπράιαντ
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Ο Ελάιζα Μπράιαντ κατέκτησε το βραβείο του MVP για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague, κάνοντας double-double στη νίκη της Χάποελ Τελ Αβίβ επί του Ερυθρού Αστέρα.

Το βραβείο του πολυτιμότερου της 2ης αγωνιστικής της EuroLeague, κατέκτησε ο Ελάιζα Μπράιαντ.

Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 18 πόντους (3/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 9/9 βολές), 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και... οδήγησε την ομάδα του προς τη νίκη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

@Photo credits: eurokinissi
     

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