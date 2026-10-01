EuroLeague: MVP της 2ης αγωνιστικής ο Μπράιαντ
Το βραβείο του πολυτιμότερου της 2ης αγωνιστικής της EuroLeague, κατέκτησε ο Ελάιζα Μπράιαντ.
Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 18 πόντους (3/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 9/9 βολές), 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και... οδήγησε την ομάδα του προς τη νίκη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.
Elite performance in a statement win ⭐️@Elijah_Bryant3 is your Round 2 MVP!
18 PTS | 10 REB | 4 AST | 4 STL
1/2
MVP of the Round I #EveryGameMatters pic.twitter.com/JfHmOlQ6VL— EuroLeague (@EuroLeague) October 1, 2026
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