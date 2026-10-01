Διαβάστε το ιατρικό δελτίο της EuroLeague για την πρώτη μέρα της 3η αγωνιστικής.

Η 3η αγωνιστική της EuroLeague βρίσκεται προ των πυλών, με τη διοργανώτρια αρχή να κάνει γνωστό το ιατρικό δελτίο της πρώτης μέρας.

Αρχικά από το πρώτο χρονικά ματς μεταξύ της Χάποελ Τελ Αβίβ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αναμένεται να λείψει ο Μπλατ, Κόφεϊ και ο Ένις για την ομάδα του Ιτούδη, ενω αμφίβολοι είναι οι Γκίνατ και Τόπιν. Στον αντίποδα για τη Ρεάλ είναι εκτός ο Γκαρούμπα.

Όσον αφορά το ματς του Ερυθρού Αστέρα κόντρα στην Αναντολού Εφές, δεν αναμένεται να αγωνιστούν οι Τζούρισιτς και Νεντέλκοβιτς για τους Σέρβους και αμφίβολος είναι ο Μπάλντουιν. Για την ομάδα του Λάσο, εκτός βρίσκονται οι Κορτνινιέ και Παπαγιάννης.

Στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βίρτους, για τους «ερυθρόλευκους» εκτός θα παραμείνει ο Μιλουτίνοφ και για τους Ιταλούς ο Κόκιλα.

Και τέλος στον αγώνα της Παρί κόντρα στη Ζάλγκιρις δεν αναμένεται να αγωνιστεί ο Γκος, ενώ αμφίβολος είναι ο Σέιμπεν Λι.