Γιαμπουσέλε: «Να κοντρολάρουμε το ματς με τη Μακάμπι, δεν μπορώ να μας αποκαλέσω σταρς...»

Στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μακάμπι στάθηκε στις δηλώσεις του ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε πραγματοποίησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι (11/10, 21:15 LIVE από το Gazzetta).

Στάθηκε στην αναμέτρηση των «πρασίνων» κόντρα στην ομάδα του Κάτας, ενώ τοποθετήθηκε και για το κλίμα της ομάδας στα αποδυτήρια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε:

Για το ματς με τη Μακάμπι: «Η Μακάμπι έχει κάνει δύο ήττες και θα έρθει με πολύ ενέργεια να προσπαθήσει να κερδίσει το παιχνίδι, πρέπει να κοντρολάρουμε το ματς και να πάρουμε τη νίκη».

Για το κλίμα στα αποδυτήρια: «Σε μια νέα ομάδα που είμαστε νέοι και συναντάμε ο ένας τον άλλον, παλεύουμε ο ένας για τον άλλον, δουλεύουμε ο ένας για τον άλλον, πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλος και να διασκεδάζουμε».

Για τα ποδοσφαιρικά κόλπα που έκανε: «Το ποδόσφαιρο είναι δύσκολο. Βέβαια οι περισσότεροι Ευρωπαίοι όταν ήμασταν παιδιά μάθαμε να παίζουμε ποδόσφαιρο αλλά σίγουρα δεν είναι για μένα».

Για το τι δεν πήγε καλά στα δύο πρώτα παιχνίδια: «Πρέπει να ρωτήσεις τον προπονητή για αυτό. Δουλεύουμε ως νέα ομάδα όπως είπα και πριν, είχαμε κάποιους τραυματισμούς και προσπαθούμε όταν αγωνιζόμαστε να μην κάνουμε λάθη. Να βλέπουμε στην προπόνηση τί πήγε λάθος και όσο προχωράει η σεζόν να βελτιωνόμαστε. Το πιο σημαντικό στη παρούσα φάση είναι να κερδίζεις πάρα τα λάθη που κάνεις».

Για τα επίπεδα συγκέντρωσης της ομάδας: «Κάθε ομάδα προσπαθεί να παίξει το καλύτερο μπάσκετ που μπορεί. Δεν μπορώ να μας αποκαλέσω σταρς αλλά είμαστε μία καλή ομάδα με καλούς παίκτες. Προπονούμαστε καθημερινά προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και να παίζουμε σκληρά. Σεβόμαστε το άθλημα και τον σύλλογο που αγωνιζόμαστε και είμαστε εδώ για να παίζουμε με ενέργεια σε κάθε ματς».