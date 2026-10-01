Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μακάμπι για την 3η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι (02/10, 21:15 LIVE από το Gazzetta) για την 3η αγωνιστική της EuroLeague.

Η διοργανώτρια αρχή μια μέρα πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, έκανε γνωστούς του διαιτητές που θα σφυρίξουν την αναμέτρηση. Συγκεκριμένα τον αγώνα θα διευθύνουν οι Χουάν Κάρλος Γκαρσία, Αλμπέρτο Μπαένα και Χουσεγίν Τσελίκ.