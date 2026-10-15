Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10, 21:15) στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της EuroLeague και ο Μουσταφά Φαλ προχώρησε σε δηλώσεις στη media day.

Ο Μουσταφά Φαλ παραχώρησε τις δικές του δηλώσεις ενόψει της αυριανής αναμέτρησης (16/10, 21:15) του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague. Ο θηριώδης ψηλός του Τριφυλλιού στάθηκε στο ομαδικό πνεύμα που έχουν οι πράσινοι και στην ποιότητα που έχει το ρόστερ της ομάδας του Ιτούδη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Φαλ:

«Θα προσπαθήσουμε να επιβάλουμε το στιλ μας και να παίξουμε σκληρή άμυνα. Γνωρίζουμε ότι διαθέτουν εξαιρετικούς σκόρερ, επομένως πρέπει να έχουμε συνέπεια από το πρώτο λεπτό. Έχουν πολύ ταλαντούχους παίκτες και ελπίζουμε να μη βρεθεί κάποιος από αυτούς σε εξαιρετική βραδιά. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και να πάρουμε τη νίκη. Αυτή θα είναι η πρώτη μας ήττα στη σεζόν, οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.

Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που αγωνίστηκα, οπότε είναι φυσιολογικό να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο σταθερός, να κάνω όσα μου ζητά ο προπονητής και ελπίζω να συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο.

Έχω περάσει πέντε χρόνια στην Ελλάδα, επομένως γνωρίζω πολύ καλά τους φιλάθλους και την ατμόσφαιρα που δημιουργούν. Είμαι σίγουρος ότι θα ξεσηκωθούν και θα μας υποστηρίζουν μέχρι το τέλος. Ελπίζω να απολαύσουν το θέαμα που θα τους προσφέρουμε.

Είμαι πάντα έτοιμος για οτιδήποτε χρειαστεί. Είναι μπάσκετ και θα προσπαθήσουμε να ανταγωνιστούμε τον αντίπαλο, όποιος κι αν είναι αυτός. Ο Οτούρου είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, αλλά δεν είναι ο μοναδικός που διαθέτει η Χάποελ. Εμείς πρέπει να παραμείνουμε συνεπείς στο παιχνίδι μας και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό.

Έχουμε δώσει αρκετά παιχνίδια και καταφέραμε να τα διαχειριστούμε σωστά. Αυτό μας έχει βοηθήσει πολύ. Παράλληλα, έχουμε ένα εξαιρετικό σύνολο. Όλοι απολαμβάνουμε να είμαστε μαζί και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Διαθέτουμε μια πολύ γεμάτη ομάδα, από τον πρώτο μέχρι τον δωδέκατο παίκτη. Όλοι είμαστε στην ίδια σελίδα και αυτό κάνει τη διαφορά».