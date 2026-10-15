Ομπράντοβιτς: «Αδερφός μου ο Ιτούδης» - Τι είπε για τους τραυματίες του Παναθηναϊκού

O Zέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε ενόψει (21:15, 16/10) του ματς του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και στάθηκε μεταξύ άλλων και στον Δημήτρη Ιτούδη.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει αήττητος την πορεία του στη Εuroleague και θέλει να κάνει το 6/6 κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ, την οποία υποδέχεται την Παρασκευή (21:15, live Gazzetta) στο T-Center.

O Zέλικο Ομπράντοβιτς στάθηκε στα κλειδιά του ματς, στους τραυματιές των πράσινων, αλλά και στον Δημήτρη Ιτούδη.

Αρχικά είπε: «Πρέπει να νοιαζόμαστε για τα πάντα σε ένα ματς. Για την επίθεση και την άμυνα. Για το inside game και το outside game. Έχουν ταλαντου΄χους παίκτες που μπορούν να παίξουν στο ένας εναντίον ενός. Για το pick n' roll game, για το παιχνίδι στο transition. Να προσέξουμε την άμυνα μας αλλά και την επίθεση μας. Να παίξουμε καλή άμυνα, να τρέξουμε και να βρούμε εύκολα καλάθια».

Για τους τραυματίες του Παναθηναϊκού: «Ο Ρογκαβόπουλος είναι εκτός, όπως οι Κέντρικ Ναν και Κώστας Σλούκας. Θα αποφασίσουμε πριν από το ματς αν αγωνιστεί ο Μπόνγκα».

Για τη μάχη απέναντι στον παλιό του assistant, Ιτούδη: «Το παιχνίδι είναι Ομπράντοβιτς εναντίον Ιτούδης. Το παιχνίδι είναι Παναθηναϊκός κόντρα στη Χάποελ. Προφανώς δεν χρειάζεται να ξανά πω τα συναισθήματα μου για τον Ιτούδη. Προφανώς και θα τον συναντήσω απόψε, είναι αδερφός μου».

Για το ενδεχόμενο μεταγραφής στη θέση του σέντερ: «Είτε παίζει καλά ο Φαλ, είτε όχι. Είμαι σοβαρός προπονητής και αυτά τα ονόματα που άκουσα δεν τα είχα καν στο μυαλό μου. Δυστυχώς δεν μπορούσα ξεφύγω, Είναι μέρος και των φιλάθλων που ασχολούνται με το μπάσκετ και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα νοιάζει τι γίνεται εδώ στην ομάδα που μαζευόμαστε καθημερινά και δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται έξω»