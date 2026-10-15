Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο «T-Center» (16/10, 21:15) για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague με στόχο το 6/6. Τα σουτάκια ρουτίνας του Κέντρικ Ναν μετά την προπόνηση.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10, 21:15) για την έκτη «πράξη» της φετινής EuroLeague, με στόχο το 6/6, που θα τον διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας με το απόλυτο. Ο Κέντρικ Ναν, που δεν θα αγωνιστεί κόντρα στους Ισραηλινούς αλλά μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στα παρκέ, πραγματοποίησε σουτάκια ρουτίνας μετά την προπόνηση του Τριφυλλιού.

Ο Αμερικανός αστέρας αδημονεί να επιστρέψει στην ενεργό δράση και «ζεσταίνει» σιγά σιγά τις... μηχανές του, ούτως ώστε να είναι πανέτοιμος.

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