Ναν: Τα σουτάκια του Αμερικανού μετά την προπόνηση του Παναθηναϊκού (vid)
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10, 21:15) για την έκτη «πράξη» της φετινής EuroLeague, με στόχο το 6/6, που θα τον διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας με το απόλυτο. Ο Κέντρικ Ναν, που δεν θα αγωνιστεί κόντρα στους Ισραηλινούς αλλά μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στα παρκέ, πραγματοποίησε σουτάκια ρουτίνας μετά την προπόνηση του Τριφυλλιού.
Ο Αμερικανός αστέρας αδημονεί να επιστρέψει στην ενεργό δράση και «ζεσταίνει» σιγά σιγά τις... μηχανές του, ούτως ώστε να είναι πανέτοιμος.
Δείτε το video:
Ο Κέντρικ Ναν κάνει σουτάκια μετά την προπόνηση του @Paobcgr στο Telekom Center https://t.co/aCTWPcLibu— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 15, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.