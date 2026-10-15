Ναν: Τα σουτάκια του Αμερικανού μετά την προπόνηση του Παναθηναϊκού (vid)

Γιώργος Σακελλάρης
Ναν: Τα σουτάκια του Αμερικανού μετά την προπόνηση του Παναθηναϊκού (vid)
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο «T-Center» (16/10, 21:15) για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague με στόχο το 6/6. Τα σουτάκια ρουτίνας του Κέντρικ Ναν μετά την προπόνηση.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ (16/10, 21:15) για την έκτη «πράξη» της φετινής EuroLeague, με στόχο το 6/6, που θα τον διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας με το απόλυτο. Ο Κέντρικ Ναν, που δεν θα αγωνιστεί κόντρα στους Ισραηλινούς αλλά μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στα παρκέ, πραγματοποίησε σουτάκια ρουτίνας μετά την προπόνηση του Τριφυλλιού.

Ο Αμερικανός αστέρας αδημονεί να επιστρέψει στην ενεργό δράση και «ζεσταίνει» σιγά σιγά τις... μηχανές του, ούτως ώστε να είναι πανέτοιμος.

Δείτε το video:

 
@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     