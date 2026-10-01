Ομπράντοβιτς: «Επικίνδυνη ομάδα η Μακάμπι, σημαντικό να προσπαθούμε να μοιράσουμε τον χρόνο», τι είπε για τον Μαντζούκα

Στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μακάμπι, στάθηκε στις δηλώσεις του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πραγματοποίησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι (11/10, 21:15 LIVE από το Gazzetta).

Αναφέρθηκε στον ισραηλινό σύλλογο, στη διαχείριση χρόνου που κάνει στους παίκτες του, ενώ τοποθετήθηκε και για τον Λευτέρη Μαντζούκα και για τους οπαδούς των «πρασίνων».

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

Για το ματς με τη Μακάμπι: «Η Μακάμπι είναι μία πολύ επικίνδυνη ομάδα, που σίγουρα είναι καλύτερη από αυτό που έχει δείξει στα πρώτα παιχνίδια. Παίζει full-court press και αυτό την κάνει πολύ επικίνδυνη. Αλλάζει συχνά μορφές άμυνας στο πίσω μέρος του γηπέδου».

Για τη διαχείριση του χρόνου στους παίκτες του: «Είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε, ειδικά σε τέτοιες εβδομάδες που έχουμε τρία ματς. Είναι σημαντικό να προσπαθούμε να μοιράσουμε τον χρόνο. Μερικές φορές δεν είναι δυνατό, αλλά χθες μπορούσαμε να το κάνουμε».

Για τον Μαντζούκα: «Αν καταλαβαίνετε εσείς ότι δουλεύει σκληρά, σκεφτείτε κι εμένα που τον βλέπω όλη μέρα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτόν και από τους παίκτες μου. Είναι διαθέσιμοι να παίξουν και να βοηθήσουν την ομάδα».

Για τη στήριξη του κόσμου και αν είναι σημαντική: «Φυσικά είναι πολύ σημαντική η στήριξη του κόσμου. Χθες ζήτησα από τον κόσμο να φωνάξει παραπάνω, όταν είχε χαλαρώσει η ομάδα. Κάποιοι παίκτες χρειάζονται να νιώθουν ενέργεια. Όλοι ξέρουν ότι είναι σημαντικό να είναι εδώ και να υποστηρίζουν την ομάδα. Οι παίκτες θέλουν να νιώθουν υποστήριξη».

Για τον Όντεντ Κάτας: «Έχω πολλούς παίκτες που έχω προπονήσει και είναι πλέον προπονητές. Ο Κάτας είναι καλός προπονητής και χαίρομαι γι’ αυτόν».