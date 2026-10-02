Επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο για Τζέιμς: Ζημιά στον αχίλλειο, off για 7-9 μήνες

Ο Μάικ Τζέιμς θα αναγκαστεί να μείνει στα πιτς για 7-9 μήνες λόγω του σοβαρού τραυματισμού του στον αχίλλειο.

H Eφές ηττήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά το ματς πέρασε σε δεύτερη μοίρα, λόγω του Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός στάθηκε άτυχος σε μια ανύποπτη φάση και σωριάστηκε στο έδαφος. Ο Τζέιμς αποχώρησε τραυματίας, πάνω σε φορείο λίγο πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου.

Tην Παρασκευή με ενημέρωση τους οι Τούρκοι επιβεβαίωσαν την ζημιά στον αχίλλειο τένοντα και τόνισε πως υποβλήθηκε σε εγχείρηση αποκατάστασης του τένοντα. Ο γιατρός της ομάδας, Uğur Diliçıkık δήλωσε ότι, σύμφωνα με την πορεία της θεραπείας μετά την εγχείρηση, προβλέπεται ότι ο παίκτης θα μείνει μακριά από τα γήπεδα για 7-9 μήνες.