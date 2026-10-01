Δείτε την ώρα και το κανάλι της μετάδοσης της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια για την 3η αγωνιστική της EuroLeague.

Μετά το μεγάλο «διπλό» του Ολυμπιακού στο Κάουνας, οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν την προσοχή τους στην αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια (01/10, 21:30 LIVE από το Gazzetta).

Η ομάδα του Γιώργο Μπαρτζώκα θέλει να κλείσει τη διπλή εβδομάδα με νίκη και να κάνει το 3/3 ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 21:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το NovaSports Prime.

Ο τεχνικός των Πειραιωτών στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα τόνισε:

«Είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική ομάδα φέτος κι αυτό προέρχεται από την πολύ καλή της άμυνα. Θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή αμυντική ομάδα, με μεγάλη αθλητικότητα.

Επιθετικά παίζει ένα μπάσκετ όχι τόσο μεθοδικό, θα έλεγα, αλλά η άμυνά της δίνει ευκαιρίες να χτυπήσει στο transition. Πραγματικά θεωρούμε ότι, και φυσικά πάντα στην Ιταλία με τον κόσμο της, είναι ένα δύσκολο ματς. Προφανώς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι για εμάς είναι, αν δεν κάνω λάθος, το πέμπτο ματς σε επτά μέρες. Οπότε είναι ένας παράγοντας του παιχνιδιού που πρέπει να τον λάβουμε σοβαρά υπόψη μας».