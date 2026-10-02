Ερυθρός Αστέρας: Παίκτες και προπονητής επισκέφτηκαν τον Μάικ Τζέιμς στα αποδυτήρια
Η αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα κόντρα στην Αναντολού Εφές, επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς.
Ο Αμερικανός γκαρντ... πάγωσε το ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς σε ανύποπτη φάση τραυματίστηκε μόνος του και υπάρχουν φόβοι για ρήξη αχιλλείου.
Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής του Ερυθρού, Ιμπόν Ναβάρο και μερικοί παίκτες των Σέρβων, επισκέφτηκαν τα αποδυτήρια της Εφές, προκειμένου να ευχηθούν περαστικά στον Μάικ Τζέιμς.
Δείτε το βίντεο:
Trener i igrači Crvene zvezde Meridianbet pružili su podršku Majku Džejmsu nakon teške povrede 🙏🏻❤️— Meridian Sport Srbija (@meridiansportrs) October 1, 2026
Stay strong, Mike @MrNatural_05 🙏🏻#kkcz pic.twitter.com/0sV3A01SgJ
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