Ερυθρός Αστέρας: Παίκτες και προπονητής επισκέφτηκαν τον Μάικ Τζέιμς στα αποδυτήρια

Παναγιώτης Αρταβάνης
Ερυθρός Αστέρας: Παίκτες και προπονητής επισκέφτηκαν τον Μάικ Τζέιμς στα αποδυτήρια
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Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης του Ερυθρού Αστέρα κόντρα στην Αναντολού Εφές, οι παίκτες και ο προπονητής των Σέρβων πήγαν στα αποδυτήρια των Τούρκων, να ευχηθούν περαστικά στον Μάικ Τζέιμς.

Η αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα κόντρα στην Αναντολού Εφές, επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς.

Ο Αμερικανός γκαρντ... πάγωσε το ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς σε ανύποπτη φάση τραυματίστηκε μόνος του και υπάρχουν φόβοι για ρήξη αχιλλείου.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής του Ερυθρού, Ιμπόν Ναβάρο και μερικοί παίκτες των Σέρβων, επισκέφτηκαν τα αποδυτήρια της Εφές, προκειμένου να ευχηθούν περαστικά στον Μάικ Τζέιμς.

Δείτε το βίντεο:

 
@Photo credits: x_meridiansportrs
     

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