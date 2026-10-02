Oλυμπιακός: «Οι προσευχές μας είναι με τον Μάικ Τζέιμς»

H KAE Ολυμπιακός έστειλε τις ευχές της στον Μάικ Τζέιμς για γρήγορη ανάρρωση που τραυματίστηκε στο ματς με τον Ερυθρό Αστέρα.

H Eφές ηττήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά το ματς επισκιάστηκε, λόγω του Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός στάθηκε άτυχος σε μια ανύποπτη φάση και σωριάστηκε στο έδαφος και υπάρχουν φόβοι για σοβαρή ζημιά στον αχίλλειο. Μάλιστα αποχώρησε πάνω σε φορείο.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έδειξε πως είναι δίπλα στον παίκτη, στέλνοντας μήνυμα για ταχεία ανάρρωση. «Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας είναι με τον Μάικ Τζέιμς. Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλά νέα και του ευχόμαστε δύναμη και ταχεία ανάρρωση», έγραψε.