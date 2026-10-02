Oλυμπιακός: «Οι προσευχές μας είναι με τον Μάικ Τζέιμς»
H Eφές ηττήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά το ματς επισκιάστηκε, λόγω του Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός στάθηκε άτυχος σε μια ανύποπτη φάση και σωριάστηκε στο έδαφος και υπάρχουν φόβοι για σοβαρή ζημιά στον αχίλλειο. Μάλιστα αποχώρησε πάνω σε φορείο.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έδειξε πως είναι δίπλα στον παίκτη, στέλνοντας μήνυμα για ταχεία ανάρρωση. «Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας είναι με τον Μάικ Τζέιμς. Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλά νέα και του ευχόμαστε δύναμη και ταχεία ανάρρωση», έγραψε.
Our thoughts and prayers are with Mike James. 🙏 We are hoping with all our hearts for good news and wishing him strength and a speedy recovery. ❤️#OlympiacosBC https://t.co/WyN92TTj4T— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 1, 2026
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