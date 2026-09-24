Ο Νίκος Παπαδογιάννης σχολιάζει την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού, η οποία είχε πολλά καλούδια, αλλά καθόλου σασπένς.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τη σεζόν με κρουαζιέρα, δίχως να ενοχλείται από τον άστατο καιρό των ημερών και από τα πρωτοβρόχια. Ναι, αλλά πρέπει να την πάρουμε στα σοβαρά αυτή την εμφάνιση;

Η Παρί όχι μόνο ήταν κακέκτυπο της ομάδας που άλωσε το ΟΑΚΑ με «κατοστάρες» πρόπερσι και ξανά πέρυσι, αλλά παίζει και το μπάσκετ που βολεύει και τον Παναθηναϊκό για να καμουφλάρει αυτός τα προβλήματα του Σεπτέμβρη: γκάζια στο τέρμα, έμφαση στην αθλητικότητα, ο αυτοσχεδιασμός σε πρώτη ζήτηση, γήπεδο ορθάνοιχτο σαν λεωφόρος, ένα πράσινο χαλί για να χορέψει ο σολίστας Σιλβέν Φρανσίσκο.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς φρόντισε να υπενθυμίσει τις προτεραιότητές του με τους παίκτες που επέλεξε για τη βασική πεντάδα και τους άλλαξε μόλις πήρε αυτό που ήθελε: 2 κλεψίματα από τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, τρία καλάθια από τον Λευτέρη Μαντζούκα που κάπου, κάπως, έμαθε να εκτελεί γρηγορότερα απ’ ότι συνήθιζε. Και μπράβο του, διότι τον περιμένει και η Εθνική ομάδα το Νοέμβριο.

Και τότε έφτασε η ώρα του Φρανσίσκο, ο οποίος ενθουσίασε την κερκίδα και την ίδια ώρα έκανε τα μαλλιά του «Ζοτς» να ασπρίζουν ακόμα περισσότερο. Ο Γάλλος μπήκε στο παιχνίλδι λες και είχε προπονητή τον Αταμάν.

Μέσα σ’ ένα δίλεπτο στο φινάλε του δεκαλέπτου πρόφτασεε να κάνει ένα άστοχο σουτ τριών πόντων σε αιφνιδιασμό τρεις εναντίον ενός, να αιφνιδιάσει με σλάλομ την αντίπαλη άμυνα της Παρί μετά από εύστοχη βολή και να σπαταλήσει μία κατοχή η οποία κατέληξε σε τυφλή πάσα πίσω από την πλάτη.

Στην επόμενη κουτουράδα του Φρανσίσκο ο Ομπράντοβιτς άρχισε να χτυπιέται, αλλά αυτό είναι το πακέτο που έχει αγοράσει ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον ώσπου να επιστρέψουν ο Σλούκας και ο Ναν: ευλογία ανάμικτη με λίγη κατάρα, αλλά και με …έξτρα ευλογία.

Ο παίκτης που πρώτα γκαζώνει και μετά αποφασίζει τι θα κάνει ήταν στο ημίχρονο και πρώτος σκόρερ (10) και πρώτος πασέρ (3) και πρώτος στα λάθη (3), χώρια οι φάσεις όπου καθυστέρησε η τελική πάσα και ακούστηκε το 24άρι.

Έπειτα πρέπει να με πήρε ο ύπνος γιατί δεν θυμάμαι τίποτε. O Παναθηναϊκός φρόντισε με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους να ξαναπάρει τις αποστάσεις που προσωρινά έχασε (61-35 από 42-31) και έτριψε τη στατιστική στα μούτρα όποιου περίμενε να δει κάποιου είδους ντέρμπι: +17 ριμπάουντ, 10+8«stocks» (κλεψίματα και τάπες αντίστοιχα), πολλοί σκόρερς, πολλοί ριμπάουντερς, άμυνα που κράτησε τον αντίπαλο στους 72 πόντους, αλλά και (αν πρέπει να βρούμε κάτι αποθαρρυντικό) περισσότερα λάθη παρά ασίστ: 16 έναντι 14.

Όταν ξύπνησα, ο Ομπράντοβιτς είχε πάρει τάιμ-άουτ στα 37’’ πριν τη λήξη, για να σχεδιάσει τις τελευταίες επιθέσεις με σάουντρακ κατσάδα για κάποια χαμένη μπάλα, Χρόνια είχε να δει τέτοια πράγματα στο ΟΑΚΑ.

Στο φινάλε το κοντέρ έγραψε πολλά με λίγα, όχι μόνο στο Παναθηναϊκός-Παρί, αλλά και στο Βασκόνια-Ολυμπιακός, δύο ζευγαρώματα δηλαδή όπου πέρυσι έβγαλαν ροντέο. Τέτοια ξενέρωτη πρεμιέρα ούτε παραγγελία να την είχαν οι ομάδες μας. Τι προτιμάτε, δηλαδή; Να στραπατσαριστούν στα καλά του καθουμένου όπως η Χάποελ από τη Μπάγερν;

Ο Φρανσίσκο θα κριθεί, όχι ως μονάδα αλλά ως παίκτη Παναθηναϊκού, όταν οι «πράσινοι» παίξουν πλήρεις και βρουν απέναντί του αντίπαλο της προκοπής. Την ίδια ώρα που άλλα μεγαθήρια έβγαζαν τα μάτια τους μεταξύ τους (Ντουμπάι, Ρεάλ) ή έβλεπαν τον ουρανό σφοντύλι απέναντι σε αντίπαλο που υποτίμησαν (η Χάποελ που λέγαμε), οι «πράσινοι» έκαναν προπόνηση με παρτενέρ συνομοταξίας ΑΕΚ ή Σπάρτακ Σουμπότιτσα.

Το καλό για τους ίδιους είναι ότι ο κλειδάριθμους της Euroleague τους έφερε γηπεδούχους στα 7 από τα πρώτα 8 παιχνίδια, οπότε η βαθμοθηρία μπορεί να συνεχιστεί ακόμα και με τη μηχανή μισόσβηστη όπως απόψε. Την Τρίτη καταφτάνει στον ΟΑΚΑ ένας άλλος σάκος του μποξ, η Βιλερμπάν.

Tα υπόλοιπα, τόσο για τον Παναθηναϊκό όσο και για τον Ολυμπιακό, θα τα ακούσετε στο αγαπημένο σας Gazz Floor ευθύς αμέσως ή και …αργότερα εάν προτιμάτε να μας δείτε με την ησυχία σας ετεροχρονισμένα. Το link της εκπομπής είναι αυτό εδώ, οπότε αρκεί ένα απλό κλικ για να μεταφερθείτε στο στούντιό μας.

