Ρογκαβόπουλος: «Ο Ομπράντοβιτς είναι δύο κινήσεις μπροστά από εμάς»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Νίκου Ρογκαβόπουλου μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βιλερμπάν.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Βιλερμπάν άνετα με 102-79 κι έκανε το 2/2 στη EuroLeague στο πρώτο ματς της «διαβολοβδομάδας» της σεζόν.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του μοιράστηκε το πώς είναι να δουλεύει μαζί με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αναλυτικά

Η αρχική του τοποθέτηση: «Δουλεύουμε καλά, υπάρχει αυτοπεποίθηση, παλεύουμε και παίζουμε δυνατά».

Για το 50% στα τρίποντα: «Ήταν καλά σουτ, τα περισσότερα έπρεπε να τα βάλουμε, αν εξαιρέσουμε δύο σουτ του Μαντζούκα, ο οποίος μας έδωσε ώθηση με τα σουτ που έβαλε και πήραμε τη διαφορά. Όλοι νιώθουμε την εμπιστοσύνη του κόουτς και της ομάδας. Οι παίκτες εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον και ευχαριστιόμαστε που βρισκόμαστε εδώ».

Για τις απουσίες: «Έχουμε απουσίες και παιχνίδια που τρέχουν. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, θα πάρουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε και θα περιμένουμε τα παιδιά που λείπουν να γυρίσουν».

Για τον Ομπράντοβιτς: «Νιώθω ότι είναι δύο κινήσεις μπροστά από εμάς και ίσως εκνευρίζεται μερικές φορές από αυτό, επειδή μπορεί να μην έχουμε καταλάβει κάτι και να το έχει καταλάβει μόνο εκείνος. Είναι απίστευτο μπασκετικό μυαλό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο από ότι έχει καταφέρει. Πιστεύει στην σκληρή δουλειά, στην επανάληψη και πιστεύω ότι έχουμε εργατικά παιδιά που ταιριάζουν με τον κόουτς».

Για τις θέσεις: «Προφανώς αισθάνομαι πιο άνετα στο “3”, που είναι η φυσική μου θέση, αλλά όπου και αν χρειαστεί να παίξω θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό. Από εκεί και πέρα ο κόουτς ξέρει καλύτερα. Του αρέσουν του κόουτς τα ψηλά σχήματα και νομίζω τα πήγαμε καλά».